中美貿易戰引分歧　陸官媒：自亂陣腳要不得

2018年08月06日 22:31 旺報 賴志昶

記者賴志昶／綜合報導

中美貿易戰開打後，引起中國大陸內部與論分歧。對此，一名大陸清華大學教授於官媒《環球時報》指出，「這種自亂陣腳的傾向是缺乏戰略定力的表現，是要不得的。」

學者認為，美國是當今世界唯一超級大國，但世界走向多極化，中國國家實力快速上升並日益走近世界舞台中央，在這個大的時代背景下，當前中國面臨的最大戰略問題是大而未強，處於將起未起的戰略衝刺期，「行百里者半九十，這是至關重要的階段」，博弈的關鍵不僅是謀略和智慧，更是實力和意志，能否增強自信、保持定力，決定著中華民族偉大復興的未來。

學者指出，在「強起來」的歷史進程中遭遇來自內部和外部的各種挑戰，國際大氣候和國內小氣候相互激盪，對此中方一開始就有充分估計；但相比中國和平發展的勢頭，所有的挑戰和阻力都不是問題，「中國說什麼也是當今世界的一『極』，我們足夠大、抗壓能力足夠強，沒有任何一個國家能壓垮中國，這一點我們也有足夠的戰略自信。」

「川普政府單方面挑起貿易爭端，想把對手逼到牆角、壓對方就範，實現『火中取栗』，這個把戲全世界已差不多看清楚了。」社評指出，北韓的金正恩、俄羅斯的普丁等，都領教過川普所謂的「憤怒與烈火」，事實證明也不過如此。

文章指出，川普過去是生意人，明白做生意是你情我願的事，既然川普不願與中國做生意，大可不必勉強，中方可與其他人做生意，「中國在任何情況下都不會接受『跪在地上做生意』，這是原則問題，靠敲詐和施壓是做不成生意的。」

文章認為，中國40年來堅持走和平發展道路，中國人民靠勤勞致富，既沒有搞殖民擴張，也沒搞輸出革命，更沒稱王稱霸，這一點全世界都有公論，「中國的發展道路是中國人民在實踐中走出來的，中國人沒做過虧心事，也沒對不起誰。對此，我們理直氣壯，不怕鬼也不信邪。」

「在中國走向世界舞台中央的過程中，肯定會有人想出各種陰謀詭計對付中國。」教授指出，面對這些鬼招和邪招，作為世界第二大經濟體的中國，克服內外壓力最關鍵的是穩定國內外的信心，增強戰略定力；面對國際環境的複雜變化，不為任何風險所懼，不為任何干擾所惑，只要不動搖中國和平發展的大局，不干擾中華民族偉大復興的勢頭，都無需大驚小怪。

教授認為，中國是一個有著數千年歷史的文明古國，它之所以在歷史上經受各種各樣挑戰而發展至今，最核心的智慧就是走得正、行得端；「在中國人看來，一個國家無論是武裝到牙齒，還是富甲天下，如果不講理，就走不遠、不會有前途，這是中國的文化自信，也是中國的戰略定力。」

社評指出，時下形形色色的本土主義、保護主義、排外主義等所謂的「逆全球化」思潮甚囂塵上，單邊主義和霸凌主義大行其道，這種做派長遠來看是沒前途的；面對這種逆流，「中國不惹事，但也不怕事」，堅持原則，敢於鬥爭，做一個負責任、敢擔當的世界大國和強國。

社評強調，今年是中國改革開放40週年，40年來的經驗表明，「中國的發展不能靠他人恩賜，只能靠自己奮鬥」，在這一點上也要有足夠的戰略定力。

(旺報 )