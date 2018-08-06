賴揆喊勞工5萬薪可要求加薪挨批 政院：善意勿誤解

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行政院副院長施俊吉說勞工平均總薪資將近5萬元招致反彈。行政院長賴清德今天表示，為了這件事情他好像被罵慘了，但這等於是政府在跟資方講，現在平均總薪資水準，勞工可以依此向資方據理要求薪水太低。未料在野黨還是批評，要勞工去要薪水，那要政府做什麼？行政院發言人Kolas Yotaka晚間表示，賴揆是要積極提升勞工薪資，希望外界不要誤解賴揆善意。

賴揆接受「彭博士觀風向」專訪時，再度提及勞工月薪5萬的說法，但對於要勞工跟老闆要求加薪，在野黨質疑，這種發言，廣大的勞工跟人民是不會接受的，「否則要政府、執政黨做什麼」？

Kolas 表示，賴揆受訪時所提國人2017年每人每月總薪資平均為4萬9989元，包含月薪及分紅等名目總薪資，並非指全國所有勞工均領此薪資。賴揆善意提出該經濟指標，也與企業對話，指出歷年平均總薪資逐年上升，代表經濟逐年成長，因此期盼企業能與勞工分享經濟成果。除了鼓勵企業加薪，行政院也搭配推出減稅、寬緩助學貸款繳納及育兒津貼等政策，減輕青年勞工的生活壓力，希望大家切勿誤解賴揆善意。

Kolas 指出，根據行政院主計總處調查，2017年全國每人每月總薪資平均為4萬9989元，其中包含本薪、每月津貼、年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金、加班費等，此薪資平均數是涵蓋全體行業及各類職業受僱員工的平均水準，是國際上衡量整體勞工薪資水準常用的統計量，並非指全國每個勞工都領此薪資。盼各界支持政府政策，也勿誤解賴揆積極提升勞工薪資的善意。

(中時 )

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