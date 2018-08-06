79歲彭淮南外貌超凍齡 全靠風雨無阻做這運動

2018年08月06日 22:11 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

清晨4點半，破曉劃開天際黑幕，東方露出魚肚白。20分鐘後，麗水街一棟公寓大門開啟，央行前總裁彭淮南和夫人雙雙身著運動服出現，沿著金華街，穿過新生南路，抵達大安森林公園，進行快走運動。

這是全球唯一14A總裁數十年如一日的運動時間與路線。在大安森林公園裡，彭淮南的快走健步如飛，與一般人慢跑的速度相差不多，沒有練過的人絕對追不上，連身材矯健、經過嚴格訓練的隨扈都要小跑步才可能跟上他。

「早年我住永和時，清晨在永平國中操場跑步，每天400公尺跑20圈，」彭淮南接受《康健》記者採訪時說，這也是成為央行顧問的他，首度接受媒體採訪，「搬到這邊以後，先到金華國小運動，後來才到大安森林公園這裡快走。」

從早年的跑步到如今的快走，透露他數十年以運動健身的歷史與路徑。數十年如一日的運動理由是什麼？單純為了身體健康。如今的他看起來比實際年齡少了至少10歲以上。

為了保護膝蓋，彭淮南穿著護膝，每天快走60分鐘，再做操10分鐘舒展筋骨，完成每天70分鐘的晨課運動。採訪這天清晨，時鐘指向6點，卻已朝霞似錦，當許多人還在睡夢中，他已帶著運動後的微微喘息正往返家途中。剛運動完，他發亮的額頭映著容光煥發的氣色，沿路不時與早起的鄰居微笑打招呼。

為什麼選擇快走健身？「因為方便，而且自己可以獨立完成。」彭淮南的多年友人透露原因，「他不僅每天快走，即使代表國家出國參加會議，等待轉機時，他直接在機場裡來來回回地快走起來。」這位友人說，彭淮南熱愛快走，最重要原因是，快走完全不受時間及條件的限制，是隨時隨地可以進行的運動。

快走也不需要找伴、找器材。其他運動如桌球、羽球、網球等，都需要其他人或球具配合。「有一次，彭淮南做完身體檢查，醫生建議他多打籃球，但他打了幾次後，發現還是快走最好，於是再也不打籃球了，繼續快走運動。」熟悉彭淮南的人士透露，「在所有運動中，他最不喜歡打小白球，因為不論前往球場的路途與打球的過程，都需要花很多時間，而且還要很多人的配合。」

圖／陳德信

總裁愛快走，影響整個央行愛運動

這位台灣在位最久、長達20年的央行總裁，不僅自己運動，更鼓勵央行同仁運動。現任央行總裁楊金龍跟隨他成為健走一族，他常在午飯後，沿著央行四周健走並練氣功紓壓。受到彭淮南影響，央行同仁多養成運動的習慣，快走、打桌球、打羽球、登山健行等，都是他們的最愛。

健康知識與他的金融專業旗鼓相當。當彭淮南看見記者遞上《康健雜誌》的名片時露出親切的笑容說：「我常常看你們的雜誌，健康是最重要的。」除了力行每天早睡早起、清晨固定快走外，他的健康飲食習慣更達專業級水準。他每天吃5種彩色蔬果，更大力推薦綠花椰菜，「我現在每天都喝上一大杯綠茶，」因為具有抗癌功效。

彭淮南重視健康，也關心鄰居的身體健康。「彭總裁最不喜歡人家抽菸，」多年鄰居小聲地說：「他每次看到我抽菸，都會一直勸我。現在，我看到他都不敢抽菸了，真的忍不住，也一定等到彭總裁上班後才敢抽。」

摩羯座的彭淮南，近半世紀如一日，風雨無阻地在清晨4、5點出門運動，下雨天則是轉往中正紀念堂的迴廊裡快走，一如他著名的匯率柳樹動態穩定理論，做法如柳樹般隨風搖曳地彈性應變，絲毫不容動搖都是每天運動的原則。在一般人眼中認為難以做到的意志力、毅力、執行力以及紀律，早已內化為他生命裡的DNA。

出生：1939年

經歷：央行總裁；現為央行顧問

殊榮：全球唯一「14A總裁」；獲中央銀行業務出版社終身成就獎（全球僅5位央行總裁獲此殊榮）；創下在位最久、任期最長總裁（1998年2月～2018年2月）紀錄的央行總裁。

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(中時電子報)