約會軟體被駭 英女兵遭利用套取F-35機密

英國皇家空軍才獲得4架F-35隱形戰機，就發生空軍人員私人網路帳號遭駭以致洩密事件，讓這項總值數千億元的軍事交易蒙上陰影。圖為F-35隱形戰機。（圖／Lockheed Martin）

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中時電子報

英國《每日郵報》報導，該國空軍一名女性軍人的約會應用程式Tinder帳戶遭駭客入侵，被利用以來獲取美國出售給英國總值3600億F-35閃電II戰鬥轟炸機的機密訊息。

這名網路身份為女性的駭客盜取女性軍人帳戶資訊後，冒充她的身份與其一名男性同事聯繫，經過短暫親密談話後，兩人聊起新型戰機的機密資訊。

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該報指出，儘管這名女軍人聲稱帳戶遭入侵，但仍有部分訊息已確定外洩到兩人之外的第三人手上。至於獲得機密的駭客是何種身份，目前尚不得而知。至於是否有外國勢力介入，目前也難以確定，若涉及外國，有可能會是俄羅斯或中國的情報組織，因為這兩個國家目前急於獲得F-35相關機密資訊。

英國空軍對於此次洩密事件極為重視，因為才在二個月前，英國空軍才獲得首批4架F-35戰機運抵諾福克的馬漢姆空軍基地。而在本周五，還會有5架F-35交到英國空軍手上。

報導指出，英國政府計劃從美國採購138架戰機，每架花費37.4億元。首筆交易為48架，加上維護所需，總共要支出3600億。已經花下這麼大筆國防經費，英國必須要在F-35的機密洩露後能亡羊補牢，讓F-35能有效地維持空中防禦優勢。不過就算洩露的機密範圍不大，英國軍方為此事也顏面盡失，不得不加強要求所屬對外國情報組織的滲透工作要提高警覺。

(中時電子報)

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文章來源：Honeytrap spy stole secrets of new RAF jet: Female agent hacked airwoman's Tinder profile to target stealth fighter crews involved in the £9bn F-35 project

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