賴揆4.8萬說 丁守中：蔡政府活在平行時空

國民黨台北市長參選人丁守中。（圖／本報資料照，趙雙傑攝）

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中時電子報
/綜合報導

行政院長賴清德4月底時表示，台灣勞工5月平均月薪4.8萬元，創下歷史新高，今天受專訪再度表示，勞工可對老闆說「你給的薪水太低」，這話讓國民黨台北市長參選人丁守中聽不下去，說「台灣民眾應該會深深地覺得和他們正處在平行時空吧。台灣的確有個產業蓬勃發展，就是娃娃機越來越多，被娃娃機瘋狂進駐而淪陷，這就是經濟好嗎」？

賴清德今6日再度接受專訪時表示，5月時所說的這個數據是「名目總薪資包含月薪、分紅加起來，平均大概4.8萬，它等於是一個行情，讓勞工談薪資時，有根據可以跟資方據理要求，給的薪水太低了」。但根據行政院主計處「薪情平台」統計，顯示有70％的人根本達不到月入5萬元。

丁守中在臉書表示，「大家薪水不高，工作不好找，除了像吳音寧之流靠著民進黨酬庸的人滿布政府各單位與公營事業，賺得腦滿腸肥之外，一般人根本坐困愁城。民進黨又只會用粗糙數據不斷催眠自己、愚弄民眾，講些連自己都不相信的幹話，問老闆薪水為何給的不夠高，是嫌做膩了，想回家吃自己嗎？」

更批「拜民進黨所賜，台灣的確有個產業蓬勃發展，就是娃娃機越來越多。無人管理的娃娃機一台台進駐，就連台北市黃金地段也不例外，迅速地被娃娃機攻佔而淪陷，這就是經濟好嗎」？

(中時電子報)

文章來源：丁守中臉書

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