《時來運轉》運彩當樂透買！包牌達人靠這招爽中260萬

姆巴佩（中）率領法國奪得2018世界盃足球賽冠軍。（資料照/美聯社）

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
《時來運轉》運彩當樂透買！包牌達人靠這招爽中260萬
台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

這本屆018世界盃足球賽運彩熱賣70.5億，有一個有趣的現象，很多消費者都把運彩當樂透在買，特別是高賠率的「正確比數」玩法，就有達人用4萬元「包牌」「正確比數」開心抱回260萬元獎金。

足球「正確比數」是運彩賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則500倍，如果中獎，獎金往往都相當可觀，就好像是中樂透一樣，加上中獎機率相對高，因此廣受大家喜歡。「正確比數」全部有36個選項，包括客勝15個(1：0、2：0、2：1、…5+：2、5+：3、5+：4等)、和局6個(0：0、1：1、…、5+：5+等)以及主勝15個(0：1、0：2、1：2、…2：5+、3：5+、4：5+等)，表面看起來毎個選項的中獎機率都只有1/36，但如果熟悉2隊的實力水準，再加以用「包牌」的方式進行投注，中獎的機率就大大的提升。

2018世界盃克羅埃西亞V.S.法國正確比數賠率。(台灣運彩提供)

以世足冠軍賽「克羅埃西亞Vs. 法國」為例，就有消費者認為法國實力較強會勝出，所以他就先把6個和局選項 (0：0、1：1、…、5+：5+等)給刪除，再把克羅埃西亞勝出的15個選項(1：0、2：0、2：1、…5+：2、5+：3、5+：4等)也刪除，那就只剩法國勝出的15個選項(0：1、0：2、1：2、…2：5+、3：5+、4：5+等)，這時候毎個選項可能中獎的機會就從原本的1/36提高到1/15。

2018世界盃克羅埃西亞小組賽到四強賽，平均每場得2分。(台灣運彩提供)

克羅埃西亞這次世界盃得分能力一直不錯，從小組賽到4強賽的6場比賽，場場都有得分，而且平均1場得分有2分之多；因此他用2萬元投注賠率130倍的「克羅埃西亞Vs. 法國」「正確比數2：4」，加上「正確比數3：4」的賠率高達500倍，於是他同時加碼2萬元「包牌」投注「正確比數3：4」，增加中獎機會及可能的中獎倍數。最後比賽結果「正確比數」真的就是「2：4」，讓這位懂得運彩「包牌」的達人開心抱回260萬元高額獎金，羨煞所有人。

(中時電子報)

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