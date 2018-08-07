最新民調公布後柯P是否會選2020？「老包」詹錫奎答案令人意外

總統蔡英文(左)、台北市長柯文哲(右)。(資料照片/劉宗龍攝)

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中時電子報

據旺旺中時媒體集團最新民調，台北市長柯文哲若挑戰總統大位，無論柯賴朱或柯蔡朱3人對決，柯P的支持度、看好度都居冠。那柯P在這股氣勢下，是否會出來選2020？長期支持民進黨的政治評論家「老包」詹錫奎在廣播節目直言，他認為柯P不會選2020，而是選2024。

老包指出，「呷緊弄破碗」，柯P不會出來選2020，連任之後他應該把市長任期做完，再去參選2024，稍微沉潛一下，讓他自己的能量再成熟一些，累積到2024，這樣會好一點，政治人格也會更成熟。他現在當然氣勢很旺，但台北市長才當1年，就又要去選2020，連台北市長都要補選，這狀況對選民不好交待，一開始大家一片熱情，他就去選了，慢慢地在競選過程中，便要去交待這些事情。

老包說，2020總統大選民調，柯P看來是領先的，再拿這個數據回頭去看蔡英文，真的很慘！蔡英文被指是另一個「姚文智」，她雖沒像姚文智那麼慘，但也很不樂觀，所以小英這時應該不要再剛愎自用。他無奈說，不知為什麼小英聽不見真實的聲音，真實的聲音這麼多，他們已經苦口婆心跟小英講那麼久，她就是聽不進去，不趕快力挽狂瀾的話，整個局面就會把她拖垮了。

老包在廣播節目《POP搶先爆》接受主持人黃光芹專訪時指出，小英應會過得了民進黨內部那一關，代表民進黨出來競選連任，因為她若過不了關的話，就是賴清德取代她，老包判斷，賴清德這人是革命無膽，造反有理，他沒有這個膽子。

(中時電子報)

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