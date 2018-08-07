「立秋」熱呼呼！9縣市36度高溫警示！菲律賓熱低壓恐成颱

今（7日）台灣依舊是高溫悶熱，9縣市上看36度。（林宜靜 攝）

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中時電子報
／整理報導

今（7日）是二十四節氣裡的「立秋」，表示酷熱難熬的夏天即將過去，涼爽舒適的秋天就要來了。然在全球暖化的今天，台灣依舊是高溫悶熱！氣象局已針對全台9縣市發布36度以上高溫警示。另菲律賓海面上有一熱帶性低氣壓，未來不排除成為今年第14號颱風「摩羯」。

氣象局今（5日）針對全台9縣市發布36度以上高溫警示。（圖取自氣象局網頁）

日頭赤炎炎！今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，白天氣溫偏高，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；清晨至上午西半部地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨。

氣溫方面，氣象局已針對新北市、桃園市、台北市、宜蘭縣發布橙色燈號；針對新竹縣、新竹市、苗栗縣、高雄市、花蓮縣發布黃色燈號。中午前後盆地、縱谷、近山區及河谷局部地區為高溫橙色或黃色燈號，有連續出現36度高溫的機率。紫外線指數為過量甚至危險級，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

菲律賓東方海面有一個熱帶性低氣壓生成，未來不排除成為颱風。（圖取自氣象局網頁）

值得注意的是，菲律賓東方海面有一個熱帶性低氣壓生成，未來不排除成為今年第14號颱風「摩羯」。另第13號颱風「珊珊」以北北西方向朝日本東南方海面移動，未來一周對台灣地區及附近海域皆沒有影響，但預計在周三、周四會影響到日本，有意前往日本民眾需注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)

今（7日）北部、東部、南部有連續出現36度高溫的機率。（圖取自氣象局網頁）
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