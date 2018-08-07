8月7日三大報頭條要聞

2018年08月07日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●交通部研議對將台灣更名為「中國」的外籍航空公司祭出反制措施，手段包括不許停靠空橋、調整時間帶等，消息曝光後引來各界激烈反彈，罵聲不絕於耳，交通部長吳宏謀在12小時後改口說，這是內部同仁提出的構想，仍在研議中，不會貿然實施，更否認自己說過要祭出相關措施等強硬談話。

●前奧運國手紀政推動東奧正名公投，引發兩岸關係緊張。行政院長賴清德昨表示，國際奧會已經做出決定，希望台灣遵守《洛桑協議》以中華台北名稱與會，雖然很多人不滿意，但是政府要保護選手參賽權，這樣的訊息提供台灣社會能夠瞭解去判斷。

●蔡英文總統昨天到海軍司令部為「新海軍啟航」紀念碑揭牌，她致詞時表示，明年度國防預算將編列新台幣3460億元，比今年增加183億元，整體國防預算占國內GDP的2.16%。

●9合1選舉在即，蔡政府沒有亮眼的成績，只能控拆對岸打壓，撩動國內統獨情緒，以拉抬選情，問題是出招接招連番失誤，賠上的都是國人權益，本來要嚴懲外籍航空公司的交通部，後來又說沒有反制措施，賴揆也說《洛桑協議》規定參賽就是「中華台北」，一日二改口，證明意氣治國、平白折損政府威信。

◎旺報

●行政院長賴清德6日在接受YAHOO TV專訪時，被網友問到東奧正名公投議題時指出，政府尊重民間意見，但《洛桑協議》（指中華奧會在1981年與國際奧會簽署的協議）規定台灣參與奧運的名稱是「中華台北」，相信很多人不滿意，但政府也要保護選手參賽權利。就兩岸問題他還說，台灣不可能放棄大陸的市場。

●針對大陸發函要求44家外籍航空於7月25日最後期限，不得將台灣改列為「國家」，必須冠名為「中國台灣」，交通部正研擬以不許停空橋、調整時間帶等做法懲罰反制。旅遊業者6日罵翻，說包括殘障上下飛機、機場現有設施都無法支持這項做法，若他國對我採取相同反制，我方損失更大，此事除了喊「爽」，實有百害而無一利。交通部長吳宏謀6日傍晚改口，否認會祭出相關措施。

●雖然蔡政府上台後大幅提高外交部的「機密預算」，但統獨對立、僑社分裂、大陸重金投入遊說，都使得台灣對美遊說工作比過去困難；蔡政府更應該避免重走阿扁時代的「暴走外交」，以免掏空台灣外交家底。

●2002年、2003年先後在美國眾議院和參議院成立的台灣連線（Taiwan Caucus）至今一直保持在200人左右；這個結合共和、民主兩黨議員的次級團體，人數是支持大陸的「中國連線」的5倍，在過去促成多項友台法案及維繫台美非官方交流。

◎工商時報

●中美貿易戰升高，間接影響購料買氣，台塑第3季營收力拚延續第2季高標水準受阻趨緩。董事長林健男表示，中美相互對進口商品祭高關稅，難免使化工產品和下游消費性產品受影響，而貿易戰愈演愈烈，8、9月原料乙烯又因東北亞密集歲修，報價看漲，增添成本壓力，第3季營收暫持保守看待。

●各部會提議用租稅優惠以活化產業，對此財長蘇建榮於昨（6）日媒體茶敘指出，我國財政雖逐步回穩、但租稅負擔率仍偏低，加上中美貿易戰等不確定因素，不宜過度減稅。他強調，其他部會應優先思考有何政策可扶植產業，租稅優惠只能作為配套，不能做為常用措施。

●上銀7月合併營收高達28.11億元，續創單月新高，前7月合併營收171.45億元，也改寫同期新高峰，卻遭美系外資以中美貿易戰為由扯後腿，調降評等。上銀集團董事長卓永財昨（6）日重申，維持上銀法說會及股東會說法，第3季營運優於第2季、第4季比第3季好，今年營運樂觀。

●晶圓代工龍頭台積電雖已說明電腦病毒感染事件對營收及毛利率影響，但有關「中毒」內幕卻愈傳愈烈。為此，台積昨（6）日在證交所召開重大訊息說明會，由總裁魏哲家親上火線說明來龍去脈。他強調，所有病毒均已清理完畢，所有生產線也已回復正常，對第三季營收影響將降至2％以內。換言之，本季營收減損將由原估的約79億元，降至52億元以下。

(中時電子報)