「理工科」出身！8年級茶師奪新北蜜香茶王

2018年08月07日 06:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

好研究的精神不僅用在讀書上，工作、待人處理也得體！位於三峽成福的天芳茶行已傳承百年，目前由4、5代老闆黃正忠、黃耀寬父子共同經營。兩人以「做研究」的態度做茶，先觀察，後討論、再修正製茶方式。黃耀寬預計今年底添丁也增添好孕(運)，除開心準備迎接6代傳人外，更一舉奪下本年度新北蜜香茶王封號。

黃耀寬是三峽在地少見的「8年級茶師」，因捨不得家中製茶技術失傳，2年前返鄉從頭學起，對茶雖不陌生，但所有記憶都停留在兒時幫忙，各環節僅略懂皮毛，不過「理工科」出生的他，很快就歸納出自己的製茶方法，現已成可獨當一面的製茶師。

黃耀寬笑說，去年開始便與爸爸一同到賽會現場，將「做研究的精神」移植到製茶上，喝遍全新北市得名、淘汰的茶，牢記優缺點後，再修正製茶方法。今年太太剛好懷孕、又幸運的抱回特等獎，親友都說這孩子有「幫父運」。

目前天芳茶行管理面積約2公頃，配合鄰近茶農契作，年產約6,000斤，除生產三峽著名的「碧螺春」、「蜜香紅茶」外，也依客人口味客製「文山包種」、「東方美人」、「龍井綠茶」、「花茶」、「柚子茶」等。黃正忠、黃耀寬父子也傳承上一代精神：視「茶師」如「總舖師」，不斷精進技術，做出各種符合消費者口味的茶品。

三峽區農會總幹事張永巨表示，本年度因氣候穩定、小綠葉蟬著涎狀況良好，蜜香紅茶品質受改良場評審大力推薦，也創下民國97年開辦分級評鑑以來最低的淘汰率，產季期間邀請民眾來三峽走走，逛老街也品嘗在地最新鮮的茶品。

(中時電子報)