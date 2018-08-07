千萬別回撥！「＋675」不明來電入侵全台 一回電就GG

看到「+675」開頭的來電千萬別回撥，恐是詐騙集團前置作業 (圖／翻攝自網路溫度計dailyview)

友善列印
中時電子報

近來你的手機是否常接到「+675」開頭的來電？這類電話往往響了幾下後就會掛斷，許多人怕漏接重要電話因而回撥，結果就中招了。

上月底就有鄉民在PTT八卦版詢問，表示自己手機響起，接到了來自巴布亞紐幾內亞的電話，接起來是外國女生的聲音，說了一句「等你打給我」就隨即掛斷，還有許多民眾表示自己也曾接到同樣類型電話，但接通後都沒有聲音，不久後就掛斷。

「+675」開頭的號碼一查就會發現，是來自巴布亞紐幾內亞，在去年6、7月時期開始騷擾日本民眾，而在最近則是瘋狂打給台灣民眾，引起刑事局重視。刑事局表示近期有相當多的民眾紛紛撥打165防詐專線，詢問這組來電的奇怪情形，刑事局反查之下，證實的確是境外來電，呼籲大家千萬不要回撥，否則恐將會收到高額的國際電話費，也將此情形轉告國內電信業者，將此類電話加入攔阻名單，防止民眾受害。

警方說，目前尚未傳出有人受害情形，不過還是提醒民眾，來電開頭有「+」號的就代表是境外來電，接起來不會有事，但一回撥就會以國際電話費率計算；同時這也可能是詐騙集團的前置作業，利用此方法確認門號是否有人使用，確認有人後接著就將進行下一步動作，因此提醒民眾切勿回撥；警方也表示，若是民眾沒有接聽國際電話的需求，亦可直接向電信業者申請拒接國際來電，避免騷擾。

(中時電子報)

理工科出身愛「研究」！8年級茶… 被老婆同事嫌車「小黃司機專用的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。