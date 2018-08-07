千萬別回撥！「＋675」不明來電入侵全台 一回電就GG

2018年08月07日 07:32 中時電子報 林毅

近來你的手機是否常接到「+675」開頭的來電？這類電話往往響了幾下後就會掛斷，許多人怕漏接重要電話因而回撥，結果就中招了。

上月底就有鄉民在PTT八卦版詢問，表示自己手機響起，接到了來自巴布亞紐幾內亞的電話，接起來是外國女生的聲音，說了一句「等你打給我」就隨即掛斷，還有許多民眾表示自己也曾接到同樣類型電話，但接通後都沒有聲音，不久後就掛斷。

「+675」開頭的號碼一查就會發現，是來自巴布亞紐幾內亞，在去年6、7月時期開始騷擾日本民眾，而在最近則是瘋狂打給台灣民眾，引起刑事局重視。刑事局表示近期有相當多的民眾紛紛撥打165防詐專線，詢問這組來電的奇怪情形，刑事局反查之下，證實的確是境外來電，呼籲大家千萬不要回撥，否則恐將會收到高額的國際電話費，也將此情形轉告國內電信業者，將此類電話加入攔阻名單，防止民眾受害。

警方說，目前尚未傳出有人受害情形，不過還是提醒民眾，來電開頭有「+」號的就代表是境外來電，接起來不會有事，但一回撥就會以國際電話費率計算；同時這也可能是詐騙集團的前置作業，利用此方法確認門號是否有人使用，確認有人後接著就將進行下一步動作，因此提醒民眾切勿回撥；警方也表示，若是民眾沒有接聽國際電話的需求，亦可直接向電信業者申請拒接國際來電，避免騷擾。

(中時電子報)