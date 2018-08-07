台南》蘇煥智：民進黨再繼續搞 台灣必死路一條

2018年08月07日 07:58 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

前台南縣長蘇煥智日前宣布退出民進黨參選台南市長，為紛亂的選情再添變數。蘇煥智昨拜訪台南市建築師公會，他說台灣的危機是全面性的，再這樣搞下去，不只民進黨沒有前途，台灣也會沒前途，最後是死路一條。

年底台南市長選情，泛綠陣營鬧分裂，除了民進黨提名的立委黃偉哲以外，還有前台南縣長蘇煥智脫黨參選，以及前台聯立委許忠信。隨著許多民調出爐，目前仍是代表民進黨參選台南市長的黃偉哲與代表國民黨的高思博暫居一二，蘇煥智的成績總是處在後段班。

據中評社報導，蘇煥智昨拜會台南市建築師公會並舉辦座談會，蘇被問及為何在宣布參選台北市長後，又突然決定回到台南選市長？此外，其他參選人皆已準備多時甚至有政黨奧援，蘇起步又晚，依目前選情態勢來看，想要勝選恐有難度。蘇則回應稱2016年蔡英文上台後，很多人預期他有可能入閣，但終究沒有。蘇說蔡英文愛用聽話的，這是她的用人哲學，但蘇說也因為這樣，出現一些人社會歷練不足、與社會脫節而搞出狀況。

蘇煥智指出，蔡政府用人還要看派系決定，兩年下來，已經明顯的派系化。面對目前台灣經濟不振、少子化、高齡化，很多年輕人到大陸發展，青年世代呈現「小鳥沒東西吃、到處亂飛」的狀況。蘇直言，台灣的危機已經是全面性的，再這樣搞下去，不只是民進黨沒有前途，台灣也會沒前途，最後是死路一條。

(中時電子報)