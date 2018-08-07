被老婆同事嫌車「小黃司機專用的」 他神回一句...妻全程憋笑

2018年08月07日 08:19 中時電子報 林毅

原PO EQ超高，回了一句「客人安全帶繫好，要開始跳表囉」，讓同事不敢說話，也讓妻子全程憋笑 (圖／翻攝自爆廢公社)

有時候另一半的朋友真的是讓人不敢領教。一名男網友在臉書「爆廢公社」PO文說，因為傍晚下雨，所以開車接妻子下班，順便幫載妻子的同事，沒想到老婆同事一上車就嫌「沒想到妳老公喜歡開這種計程車在用的車子」，他當場說一句話，結果妻子直到回家都拼命在憋笑。

男網友說，因傍晚有下雨，於是開車去公司接妻子下班，順道載妻子同事，但這位同事不但沒說謝謝，一上車開始東嫌西嫌，甚至還大聲說「我真的沒想到妳老公會喜歡開這種計程車在用的車子餒，我以為會是歐洲進口車」，讓他跟妻子傻眼互看，接著白眼都快翻到眼皮外。

男網友雖然面目鐵青，但還是用冷靜的語氣回了一句「兩位客人，請繫好安全帶，要開跳表了」，當下那位同事似乎知道自己被酸了一把，全程沒有說話，到了下車也沒說謝謝直接離開，妻子則是全程都在憋笑。讓男網友問：「我不知道戳中我妻子什麼笑點」。

網友砲轟同事沒禮貌，「走路瞧不起開車的是哪招」、「沒教養到極點」、「這種我會立刻把他轟下車」、「你應該要跟她收費」、「難怪到現在還是單身」，也盛讚原PO的好EQ：「神回耶，你情緒控管很好」、「你那句真的滿好笑，能理解你老婆」、「你超幽默的啦，我看到都笑了，何況你老婆」、「是不知道中小型企業老闆都開Camry嗎」。

(中時電子報)