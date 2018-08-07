綠委指陸河水賣比台灣貴　網譏：政客的口水最便宜

2018年08月07日 08:34 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

立委王定宇舉新加坡和馬來西亞為例，指新加坡跟馬來西亞買原水，一度是0.08台幣，但大陸賣給金門的原水卻為9.86元，當然不能指責大陸過分，因為在商言商，但大陸不要說是在照顧金門人。(圖片取自Youtube)

大陸通水金門，在日前縣長陳福海按鈕通水後，金門從此不再受到缺水之苦。不過，民進黨立委王定宇卻在政論節目表示，大陸賣給金門的水比台灣還貴，痛批這是在照顧金門人？王的一番言論讓網友砲轟「民進黨政府有本事把水送到金門，是要自來水喔」，果然「政客的口水最便宜，每度是負10元」！

在金廈通水引水儀式上，陳福海表示，金門從此不再受到缺水之苦。老一輩的居民更感動落淚：「等20幾年了，總算等到這一天」！然而，王定宇似乎對金廈通水有不一樣的看法，在政論節目《鄭．知道了》中表示，大陸2015年與台灣簽約時，一度（噸）的河水，不是自來水，賣給台灣為9.86元，所以買回來的河水還要再淨化。那台灣自來水廠跟水利署的水庫買河水，一度是0.9元，所以大陸的價格是台灣的11倍，這麼貴」！

王定宇更舉新加坡和馬來西亞為例，指新加坡跟馬來西亞買原水，一度是0.08台幣，但大陸賣給金門的原水卻為9.86元，當然不能指責大陸過分，因為在商言商，但大陸不要說是在照顧金門人。

王的言論引發網友的不滿，臉書《台湾傻事》的網友砲轟「叫他牽管子到金門」、「那就由台灣供自來水阿」、「那就麻煩把水運到金門去吧，有誠意一點就送自來水去，不要只會找碴不會解決」、「那就買台灣的河水、自來水啊」、「台灣運送水的運費不用算嗎」，更有網友諷刺「政客的口水最便宜，每度是負10元」、「民進黨的口水是免費的」、「真他媽的只有口水多」。

(中時電子報)