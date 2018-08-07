托育準公共化政策 托嬰照顧更多元

2018年08月07日 09:01 中時 潘建志

為了解決少子化問題，政府推動托育公共化政策，除了擴大育兒津貼，也建置托育準公共化機制，目前屏東縣已有138名保母7家私立托嬰中心提出申請。未來縣府也計畫建設7家「社區公共托育家園」，介於保母和托嬰中心間，收費也較低廉。

縣府社會處長劉美淑說，國人對0至2歲嬰兒仍習慣由家人照顧，約占9成，僅1成送保母或中心托嬰。政府推動托育公共化政策，希望未來能將送托比例提高到3成，可提高婦女外出就業，增加家庭收入，有助降低少子化。

為了鼓勵私立托嬰中心與保母與縣政府簽約加入準公共化托育，縣府今年度開始每年將補助簽約托育人員的保險費與健檢費，截至6日已有138名保母與7家私立托嬰中心申請。未來政府將公告各縣市簽約名單，方便家長尋托。

至於阿公阿嬤取得證照或證書後帶自己的孫子，新政策上路後育兒津貼是否將減少？劉美淑表示，基於信賴保護原則，7月底前通過屏東縣舊制托育補助者，仍可請領托育補助5000元直至嬰兒滿2歲，家長也不需重新提出申請。

縣府另計畫打造7家公共化托育家園，目前屏東市及鹽埔鄉均已進入最後階段，最快年底開始招收，此外恆春、內埔、東港等地都將設立，將以公辦民營方式，每家最多收12人，讓家長托育選擇更加多元。

(中時 )