托育準公共化政策 托嬰照顧更多元

屏東縣社會處委託居家托育服務中心開設的保母課程，保母或家長可學習如何照顧小嬰兒。（潘建志翻攝）

友善列印
中時

為了解決少子化問題，政府推動托育公共化政策，除了擴大育兒津貼，也建置托育準公共化機制，目前屏東縣已有138名保母7家私立托嬰中心提出申請。未來縣府也計畫建設7家「社區公共托育家園」，介於保母和托嬰中心間，收費也較低廉。

縣府社會處長劉美淑說，國人對0至2歲嬰兒仍習慣由家人照顧，約占9成，僅1成送保母或中心托嬰。政府推動托育公共化政策，希望未來能將送托比例提高到3成，可提高婦女外出就業，增加家庭收入，有助降低少子化。

為了鼓勵私立托嬰中心與保母與縣政府簽約加入準公共化托育，縣府今年度開始每年將補助簽約托育人員的保險費與健檢費，截至6日已有138名保母與7家私立托嬰中心申請。未來政府將公告各縣市簽約名單，方便家長尋托。

至於阿公阿嬤取得證照或證書後帶自己的孫子，新政策上路後育兒津貼是否將減少？劉美淑表示，基於信賴保護原則，7月底前通過屏東縣舊制托育補助者，仍可請領托育補助5000元直至嬰兒滿2歲，家長也不需重新提出申請。

縣府另計畫打造7家公共化托育家園，目前屏東市及鹽埔鄉均已進入最後階段，最快年底開始招收，此外恆春、內埔、東港等地都將設立，將以公辦民營方式，每家最多收12人，讓家長托育選擇更加多元。

(中時 )

被老婆同事嫌車「小黃司機專用的… 「世紀巨廚」離世 「侯布雄障礙…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。