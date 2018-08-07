真實版「致命吸引力」！小三爬上正宮床自拍 割腕逼復合

2018年08月07日 09:01 中時電子報 張國欽

新竹一名林姓女子與已婚張姓前同事發生不倫戀，被張妻發現後，林女不僅割腕逼宫，還趁張妻不在時，潛入家中幼想自己是女主人，爬上她的床自拍，再傳給張妻示威挑釁，情節如同電影「致命吸引力」的真實版，小三被求分後成了恐怖情人。

張妻指控，她去年4月無意間瀏覽林女的IG，發現有林女與老公的合照，背景的車子疑為她家汽車，後來她被林女封鎖，經追問，張男才坦承林女曾是小三，因不滿分手，才會張貼照片與貼文。

張妻幾天後收到林女簡訊：「我陪著他兩年多了，這兩年我們發生了很多你想不到的事，我很努力的愛他，沒有比你還少，就跟你也努力的跟他一起生活著一樣，我真的沒有想過要傷害誰，如果你沒有想過要離開他，那也不需要花時間為了我吵架了，請好好珍惜他。最後謝謝你們一起傷害了我，真心的希望你們一切好好的一起繼續往前走。」

據《自由時報》報導，林女去年7月突然跑到張妻家，揚言要與張男復合，被趕走後，再以簡訊傳送自己割腕照片及「你們夫妻倆一起來上香」、「開心了嗎？」給張妻。去年9月，林女在臉書張貼「Love Myself more」，搭配在張妻床鋪上的自拍照，以及將她的包包放在張妻家中為背景所拍的照片，藉此示威、挑釁。張妻因林女行為已對她造成她心理莫大痛苦，憤而提告求償20萬元。

法官認為，林女簡訊中的用語，顯然是非同事間的愛，傳送割腕照片更是逾越同事，審酌後判賠3萬元。

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(中時電子報)