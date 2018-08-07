真實版「致命吸引力」！小三爬上正宮床自拍 割腕逼復合

小三為與人夫復合，竟潛入元配的床上自拍欲逼宫。（示意圖／達志影像/shutterstock提供）

友善列印
中時電子報

新竹一名林姓女子與已婚張姓前同事發生不倫戀，被張妻發現後，林女不僅割腕逼宫，還趁張妻不在時，潛入家中幼想自己是女主人，爬上她的床自拍，再傳給張妻示威挑釁，情節如同電影「致命吸引力」的真實版，小三被求分後成了恐怖情人。

張妻指控，她去年4月無意間瀏覽林女的IG，發現有林女與老公的合照，背景的車子疑為她家汽車，後來她被林女封鎖，經追問，張男才坦承林女曾是小三，因不滿分手，才會張貼照片與貼文。

張妻幾天後收到林女簡訊：「我陪著他兩年多了，這兩年我們發生了很多你想不到的事，我很努力的愛他，沒有比你還少，就跟你也努力的跟他一起生活著一樣，我真的沒有想過要傷害誰，如果你沒有想過要離開他，那也不需要花時間為了我吵架了，請好好珍惜他。最後謝謝你們一起傷害了我，真心的希望你們一切好好的一起繼續往前走。」

據《自由時報》報導，林女去年7月突然跑到張妻家，揚言要與張男復合，被趕走後，再以簡訊傳送自己割腕照片及「你們夫妻倆一起來上香」、「開心了嗎？」給張妻。去年9月，林女在臉書張貼「Love Myself more」，搭配在張妻床鋪上的自拍照，以及將她的包包放在張妻家中為背景所拍的照片，藉此示威、挑釁。張妻因林女行為已對她造成她心理莫大痛苦，憤而提告求償20萬元。

法官認為，林女簡訊中的用語，顯然是非同事間的愛，傳送割腕照片更是逾越同事，審酌後判賠3萬元。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

中山高自撞爆炸火燒車 賓士男即… 雲縣職缺基層勞動力熱門 求職人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。