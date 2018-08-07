雲縣職缺基層勞動力熱門 求職人數較低

雲林縣熱門求才行業仍以基層勞動力為主。（周麗蘭攝）

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雲林縣府公布雲林縣雇主熱門求才行業，主要仍以基層勞動力為主，工作職缺大於求職人數，今年度第二季企業求才登記8203人，求職人數6926人。

縣府勞工處指出，雲林縣20大熱門求才行業依序是製程控制技術員、製造勞力工、電子工程師、商店銷售有關人員、其他餐飲服務人員、生產機械設備操作人員、基層技術工及勞力工、企業支援服務代理人、工業及生產技術員、包裝及有關機械操作人員、工業及生產工程師、接待員及服務台事務人員、營建勞力工、機械工程師、生產事務人員、加油站服務員、非食品飲料產品分級及檢查人員、辦公室及旅館清潔工及幫工、商業銷售代表、電子工程技術員等。

勞工處表示，雇主提供薪資最高的是「專業人員」（4萬2571元至3萬3216元），其次依序是技術員及助理專業人員（3萬4751元至2萬7558元）、主管及經理人員（3萬3670元至2萬8444元）、技藝有關工作人員（3萬3599元至2萬7731元）、機械設備操作及組裝人員（3萬0470元至2萬5600元）、農林漁牧業生產人員（2萬4738元至2萬3150元）、服務及銷售工作人員（2萬9 001元至2萬4775元）、事務支援人員（3萬1527元至2萬4630元）、基層技術工及勞力基層技術工（2萬5401至2萬3238元）。

雲林縣107度第二季求職人數登記為6926人，企業求才登記8203人，工作職缺數大於求職人數，主要求職以高中職及大學的20歲至24歲年輕人。

(中時 )

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