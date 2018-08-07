前東家質疑貪污 日「柏青哥」億萬大亨在港遭逮

日本億萬富豪、「柏青哥」大亨岡田和生（圖左），與永利集團前董事長史蒂芬永利（圖右）。（圖/美聯社）

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中時電子報

據香港南華早報（SCMP）報導，日本環球娛樂（Universal Entertainment）前董事長、「柏青哥」大亨岡田和生（Kazuo Okada），昨日（8/6）傳因與多項貪污罪嫌有關，在香港遭到廉政公署逮捕，隔日隨即獲得交保。對此突發事件，環球娛樂稍早證實，岡田確因部份未證實的「罪狀」遭逮捕；而廉政公署也不願多加透露細節，僅表示全案目前仍在司法調查階段，他們將持續追查相關證據和案情細節，留給外界更多猜測空間。

事實上，岡田和生早就被前東家盯上，曾在2015年、因個人私慾，透過香港子公司貸款約1.35億港幣（約5.2億台幣），採購個人藝術作品；又在去年被指控挪用公款2,000萬美元（約6.12億台幣），雖然他本人極力否認、卻仍讓岡田丟了公司董事職務。對於岡田種種脫序行為，環球娛樂也在聲明稿中做出切割，「他（岡田和生）的行為，已與公司毫無瓜葛！」

現年75歲的岡田和生，從小由寡母獨立撫養長大，很早開始接觸遊戲機台，1969年創立環球娛樂的前身、開始經營兒童投幣式的遊戲機。並在訪問「賭城」拉斯維加斯後，開始研發吃角子老虎機和我們熟知的「柏青哥」（pachinko）機台，在數十年間、快速崛起成為日本全國和賭城最大供應商。

岡田於2000年結識永利集團總裁史提芬·永利（Stephen Alan Wynn），並在他的引薦下、在菲律賓馬尼拉投資賭場與渡假村，於2016年正式落成開幕。而靠著機台發跡、富比世雜誌（Forbes Magazine）最新的調查指出，岡田和生是日本第16大富豪，淨身家約有21億美元（約643.1億台幣）之多。

(中時電子報)

文章來源：Billionaire Japanese pachinko king Kazuo Okada arrested in Hong Kong, former company says

文章來源：Kazuo Okada arrested by HK corruption watchdog: Universal Entertainment

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