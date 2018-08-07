6倍音速！陸高超音速乘波體飛行器可搭載核彈

2018年08月07日 09:28 中時電子報 楊幼蘭

據參與研究專案的科學家透露，中國已成功測試新型高超音速飛行器，有朝一日將能以無法遏阻的速度搭載飛彈。

據《環球時報》6日報導，中國航太空氣動力技術研究院微信公眾號發佈消息稱，他們3日在大陸西北部首度完成乘波體的飛行試驗。

中國航太空氣動力技術研究院說，他們研製的「星空-2」飛行器於3日6時41分發射升空，經過近10分鐘飛行，飛行器完成主動段轉彎、拋罩/級間分離、試飛器釋放自主飛行、彈道大機動轉彎等動作，按預定彈道進入落區。

而試飛器飛行可控、科學資料有效，並完整回收，顯示「星空-2」飛行試驗圓滿成功。該系統利用航太科工四院火箭助推系統，投送到預定高度，並分離自主飛行，實現高度30公里、馬赫數5.5-6飛行視窗自主飛行400秒以上。

據《南華早報》（South China Morning Post）7日報導，儘管中國的高超音速乘波體還在實驗階段，可是一旦徹底完成，將能用以搭載能穿透目前任何反飛彈防空系統的彈頭。

北京軍事觀察員周晨明指出，它最可能用以搭載傳統彈頭，而不是核彈頭，不過要搭載武器仍需假以時日。

「我認為，要將這技術武器化還需要3到5年，」他說，「除了搭載飛彈外，可能還有其他仍在開發的軍事用途。」

(中時電子報)