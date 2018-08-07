俄唯一航母大升級 增選米格29K為新艦載機

2018年08月07日 09:49 中時電子報 李靖棠

據塔新社（TASS NEWS）報導，專門負責俄羅斯航空母艦升級作業的涅夫斯卡耶設計局（Nevskoye Design Bureau）日前透露，目前進廠維修、唯一現役的航母庫茲涅佐夫號（Admiral Kuznetsov），未來在升級強化後，將可搭載4代以上升級版的艦載機，像是米格29K戰機（Mikoyan MiG-29K）。

工程團隊負責人歐洛夫（Sergei Orlov）表示，「除了現役的蘇愷33（Sukhoi Su-33）外，未來米格29K和多種艦載型的直升機，都將能登上航母的甲板停靠。飛行員需要更新、更可靠與更優質的裝備，我們保證，升級後的航空母艦、在軟硬體上都將全面更新。」

俄羅斯航母庫茲涅佐夫號的艦載機：蘇愷33型。（圖/俄羅斯國防部/美聯社）

庫茲涅佐夫號航空母艦，是俄羅斯現役最新型的航空母艦，也是當前唯一一艘。正式服役時間為1991年，隸屬於俄國海軍北方艦隊。與美軍定位不同，庫茲涅佐夫號同時具備巡洋艦（Cruiser）功能，不僅搭載有多架蘇愷33型戰機和卡-27直升機（Kamov Ka-27），也配有12枚長程反艦飛彈、防空飛彈等武器，既能支援週邊潛艦、亦擁有強大的獨立作戰能力。主要巡弋區域為黑海至地中海海域，俄國軍方也證實，現已計畫新建造4至5艘同級航母以增強海軍實力。

採用米格29K為艦載機的印度，麾下米格29K戰機正準備降落於超日王號航母甲板。（圖/印度國防部）

但新增的選項：米格29K戰機，卻多次被同為用戶的印度海軍抨擊，稱此戰機的良率極為糟糕，未來俄羅斯海軍若真的選它上艦，恐將面臨外界高標準檢視。此外，經濟狀況不佳、造成軍事經費大幅縮水下，「全身」帶有大小毛病的30年老航母庫茲涅佐夫號，能否藉由本次5年期的改造，讓它繼續延壽且在海上威風，而俄羅斯又將如何在金錢與時間上抉擇，也勢必將成為普丁（Vladimir Putin）的一大難題。

(中時電子報)