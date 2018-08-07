大嫂入住房間慘變「煉獄」 照片公布網友驚恐：離婚是唯一解

房間被大嫂變成「煉獄」，小姑回家想休息也沒地方 (圖／翻攝自爆怨公社)

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中時電子報
房間內的垃圾量堪比垃圾場 (圖／翻攝自爆怨公社)
地板上和梳妝台全都是尿布和菸盒 (圖／翻攝自爆怨公社)

另一半真的要慎選！一名女網友在臉書「爆怨公社」PO文抱怨，哥哥結婚大嫂入住後，家裡完全變了樣，房間一秒變福德坑，自己不但沒地方休息，哥哥想進房整理，還因為身體不適當場昏倒，讓她氣得向大嫂娘家反應，娘家的回應更讓他們氣炸。

女網友PO出一系列照片，照片中可以看到，房間內滿是垃圾，堆到床上、桌上與地板到處都是，用過的衛生紙、換下的衣服與吃完後的垃圾全都混在一起，床上擺滿了喝完的手搖杯飲料，桌上和椅子上堆滿了數百個空的菸盒。這還不是最離譜的，地板上竟然還有一堆用過的尿布，每一張照片都讓人看傻眼。

女網友說去年時曾要求大嫂好好打掃房間，但大嫂卻把垃圾全都塞進床底下了事，放假就往外跑整夜不歸，根本把家裡當飯店，大嫂丈夫也就是自己哥哥忍不住發飆，進房要大清掃時，還因為惡劣環境造成身體不適，當場昏倒，向嫂嫂家反應，對方卻反過來怪他們欺負人。

不僅如此，她買回來的食物還不給孩子吃，自己的親生孩兒想要吃還要付她錢，讓原PO痛罵沒看過如此自私的母親。網友看到照片也傻眼，直呼「這能住人？」、「看到照片都覺得味道傳過來了」、「噁心沒極限啊」、「地板上那是尿布？我有看錯嗎」、「這女的根本有毒」，但也有人表示看到這種堪比垃圾場的垃圾量，認為絕對不是單一個人的問題，而是兩邊都有責任，「我不相信妳大嫂一個人搞成這樣」、「根本是一家人一起擺爛吧」、「尿布是小孩的吧？你哥沒清也很離譜」。

(中時電子報)

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