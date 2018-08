2018年08月07日 10:07 中時電子報 周郁蘋 /綜合報導 /綜合報導

美國老牌影星勞勃瑞福(Robert Redford)從21歲入行,60年代走紅影壇,從影以來接拍70部以上電影,是奧斯卡常勝軍,近期他向媒體透露演出生涯到此為止「我將退休,我已經從21歲演到現在了。」

勞勃瑞福演出《春花秋月奈何天》、《虎豹小霸王》、《老千計狀元才》等電影,2016年當時80歲的勞勃瑞福,還在漫威電影《美國隊長2:酷寒戰士》中尬一角,飾演「亞歷山大皮爾斯」。

勞勃瑞福近期接受「娛樂週刊」(Entertainment Weekly)專訪透露自己不會輕易說不,但這回他表態要退休「我認為,我演夠了。」而新片《The Old Man and the Gun 》將是勞勃瑞福演出的最後一部片,結束他長達60年的演藝生涯。

而同時身為導演的勞勃瑞福,被問到他的導演工作是否也將退休時,勞勃瑞福則三緘其口,只說:「再看看吧」。

