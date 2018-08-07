台中》中市豐樂公園工程水池動物暫搬家 9月底遷回

2018年08月07日 10:16 中時 盧金足

臺中市政府建設局正啟動南屯區豐樂雕塑公園大規模整建工程，大水池水質改善，為避免影響動物棲息，展開遷移安置計畫，大魚分批安置於雲林魚塭，小魚捕捉安置，預計本周完成；40多隻鴨已移地暫養約30隻，餘10隻左右與烏龜因有較強棲地屬性，為避免捕捉產生太大驚擾，繼續在原憩息巢穴，預計9月底完工後，待水質穩定，讓水池內的動物回家。

豐樂雕塑公園大水池長年未進行改善，天氣炎熱時，水質優養化及雜質沈澱，常有異味產生，遊客與當地民眾期待市府進行有效改善，建設局辦理水池清淤等園區改善工程。

臺中市府建設局長黃玉霖表示，如何將水池附近的動物、魚、烏龜等生物捕捉安置相當不容易，須採天然、不擾動的方式進行。

7月28日開始排水，水量降至60公分左右後，即請專業廠商分批以大圍網捕撈體積較大魚隻，並送至雲林一處合作的魚塭暫時安置。水車載運過程中配有氧氣系統，維持魚群生存環境。

由於魚群、烏龜喜歡藏匿於石縫以及水管間，豐樂公園水池底為波浪狀，水量降低過程中，除體型較大者順利捕捉安置，體型較小者往低窪處游動。

8月4日上午因天氣炎熱，水池缺少氧氣，有零星小魚死亡，建設局強調，已加速捕撈作業，預計本周內完成，但有民眾竟利用整治工程闖進池中捉魚，建設局除張貼禁止公告，也請保全加強勸離。

經過安置作業，40多隻鴨已移地暫養約30隻，現場約10隻鴨，烏龜群因具有較強的棲地性，且在瀑布區巖洞的原憩息巢穴及周邊尚有足夠綠地空間，經會同動保處檢視，烏龜與鴨子狀況良好，因此不強行移動以免造成驚擾。後續則會加強工程安全與追蹤，避免工程影響留在原地的動物。

建設局說明，水池清淤工程完成後大約14天，將砌蓮花池，9月底可注滿水位，待水質穩定後，將再依據不同動物對水質的適應期，陸續將安置在外的動物分批遷回，使動物群有更好的棲息空間。

(中時 )