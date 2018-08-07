強颱珊珊直衝日本 關東太平洋岸嚴防暴雨和巨浪

友善列印
中時

今年第13號颱風「珊珊」直衝日本，8日接近伊豆群島後，9日暴風圈恐將接近東日本的太平洋沿岸並登陸日本。日本氣象廳預測，強颱珊珊8日起可能對關東甲信地區造成影響，7日下午起將下暴雨，民眾應嚴防大雨、暴風和巨浪等。

氣象廳指出，珊珊強颱7日上午9時，在小笠原群島的父島的北東北約430公里的海上，以每小時20公里的速度向北西北前進。關東甲信地區7月中午過後可能下起強烈的雷雨，8日至9日關東甲信地區也會下豪雨，且可能每小時50毫米以上的降雨量。

氣象廳預測，關東地方至9月上午6時的24小時降雨量將達到200至300毫米，東北地方為150至100毫米，伊豆群島和甲信地方為100至200毫米，東日本各地需嚴防淹水、河川氾濫和土石流災害等。

伊豆群島8日中午過後可能開始吹起強風，關東地方的海上也將吹暴風，對關東、東北太平洋側和東海地方都將造成影響。預測至8日各地的最大瞬間風速為，伊豆群島30至45公尺、關東地方25至35公尺。

珊珊強颱也會在海上掀起巨海，預測關東沿岸至8日的浪高將達10公尺，伊豆群島和東北達8公尺、東海地方7公尺。加上現在是1年當中潮位最高的時期，故也可能引起暴潮。

氣象廳呼籲東日本和東北的太平洋地區民眾要做好防颱準備，嚴防大雨造成的土石流災害，以及暴風、巨浪、高潮等。

(中時 )

在陸眼中 美中貿易戰並非最大顧… 阿拉斯加觀光飛機失事 4乘客喪生

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。