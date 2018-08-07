強颱珊珊直衝日本 關東太平洋岸嚴防暴雨和巨浪

2018年08月07日 10:25 中時 黃菁菁

今年第13號颱風「珊珊」直衝日本，8日接近伊豆群島後，9日暴風圈恐將接近東日本的太平洋沿岸並登陸日本。日本氣象廳預測，強颱珊珊8日起可能對關東甲信地區造成影響，7日下午起將下暴雨，民眾應嚴防大雨、暴風和巨浪等。

氣象廳指出，珊珊強颱7日上午9時，在小笠原群島的父島的北東北約430公里的海上，以每小時20公里的速度向北西北前進。關東甲信地區7月中午過後可能下起強烈的雷雨，8日至9日關東甲信地區也會下豪雨，且可能每小時50毫米以上的降雨量。

氣象廳預測，關東地方至9月上午6時的24小時降雨量將達到200至300毫米，東北地方為150至100毫米，伊豆群島和甲信地方為100至200毫米，東日本各地需嚴防淹水、河川氾濫和土石流災害等。

伊豆群島8日中午過後可能開始吹起強風，關東地方的海上也將吹暴風，對關東、東北太平洋側和東海地方都將造成影響。預測至8日各地的最大瞬間風速為，伊豆群島30至45公尺、關東地方25至35公尺。

珊珊強颱也會在海上掀起巨海，預測關東沿岸至8日的浪高將達10公尺，伊豆群島和東北達8公尺、東海地方7公尺。加上現在是1年當中潮位最高的時期，故也可能引起暴潮。

氣象廳呼籲東日本和東北的太平洋地區民眾要做好防颱準備，嚴防大雨造成的土石流災害，以及暴風、巨浪、高潮等。

(中時 )