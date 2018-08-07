圖輯》沙塵暴襲擊！68架F-16＋77架F-35戰機遭殃

美國空軍路克基地日前遭受沙塵暴重創，隸屬於第56戰鬥機聯隊的68架F-16和77架F-35戰鬥機駐紮於此，首當其衝、受損嚴重。(圖/推特)

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美國空軍路克基地日前遭受沙塵暴重創，隸屬於第56戰鬥機聯隊的68架F-16和77架F-35戰鬥機駐紮於此，首當其衝、受損嚴重。(圖/推特)

美國空軍位於亞利桑納州的路克基地日前遭遇到嚴重的沙塵暴，大批沙塵迅速移動會讓陸地短時間之內變暗，但是這裡卻經常遭受襲擊。美國空軍最大的第56戰鬥機聯隊就駐紮在此，68架F-16戰機和77架F-35戰鬥機恐怕都難以承受大自然的襲擊，成為最大受災戶。

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根據航空新聞網站《Aviationist》報導，美國空軍路克基地日前遭受沙塵暴重創，隸屬於第56戰鬥機聯隊的68架F-16和77架F-35戰鬥機駐紮於此，首當其衝、受損嚴重。但是，報導卻說未來這裡還將入駐更多戰機，數量將高達144架F-35。

美國空軍路克基地日前遭受沙塵暴重創，隸屬於第56戰鬥機聯隊的68架F-16和77架F-35戰鬥機駐紮於此，首當其衝、受損嚴重。(圖/推特)

美國空軍路克基地日前遭受沙塵暴重創，隸屬於第56戰鬥機聯隊的68架F-16和77架F-35戰鬥機駐紮於此，首當其衝、受損嚴重。(圖/推特)

從照片上看，F-35戰機幾乎被灰塵吞沒，這些匿蹤飛機的隱形塗層、電子設備和發動機進沙嚴重的話，維修相當麻煩，費用恐怕非常可觀。

更糟糕的是，這裡還有其他盟國採購的戰機，最後這些損失費用都得由美國自掏腰包解決。

同時，這裡也是各國飛行員的訓練基地，有大批來自澳洲、挪威、義大利、荷蘭、日本和以色列的飛行員以及維修人員都是在此培訓。

(中時電子報)

文章來源：Take A Look At These Photos Of Luke Air Force Base F-35s Engulfed By Sand Storm

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