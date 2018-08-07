苦蹲冤獄9年! 被控槍殺運將判無期 林金貴再審改判無罪

2018年08月07日 10:23 中時電子報 劉宥廷 湯萱樂,中國時報/

多年前發生在高雄鳳山區的林金貴槍殺運將案，嫌犯林金貴從被捕到判處無期徒刑定讞一路喊冤，經冤獄平反協會介入後三度為他聲請再審，去年4月獲高雄高分院以發現新證據為由裁准再審並釋放關押近10年的林；高雄高分院歷時1年多審理，7日逆轉改判無罪，仍可上訴。

該案發生在2007年5月9日晚間9點多，高雄鳳山區王姓計程車司機在車上遭槍殺，被2名目擊兇嫌下車的民眾自後追趕，途中還回頭持槍威嚇2人不要再追，雖然此過程被路邊監視器拍下，但光線不足面貌模糊；警方依目擊者指述、監視器拍下的嫌犯逃逸身影，描繪出「長髮及肩」畫像。

另警自被害人通聯記錄找到與其交往密切的林姓按摩女；林女指認恩客林金貴很像此人，林在5個月後被警逮捕，儘管他矢口否認、通過測謊，仍被依槍砲、殺人等罪起訴，2010年判無期徒刑定讞。

冤平會自台南監獄接獲申冤，曾2度聲請再審遭駁，直到林的姐姐在家裡翻箱倒櫃，找到1張弟弟案發前2個月，也就是2007年3月5日到花雕照相館拍攝的大頭照光碟，照相館老闆作證照片為真，加上皮膚科醫師提供毛髮生長速度不可能2個月就及肩的專業意見、中央研究院以3D鑑定方法交叉比對研判監視器與大頭照不屬同一人可能性較高，證明林金貴在案發時應仍是短髮，與監視器拍到的長髮兇嫌不符，開啟林金貴的平反之路。

2審合議庭認為檢方所提證據，無法證明林涉案，所以判決無罪；冤平會的義務律師團、獲殺警案再審無罪的鄭性澤等到場旁聽聲援，擠滿法庭，宣判當下全場掌聲；林金貴也難掩心中激動，眼眶泛紅感謝大家幫忙。

(中時電子報)