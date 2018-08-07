宜蘭》政策大轉彎 宜蘭縣取消加徵閒置工業用地空地稅

2018年08月07日 10:25 中時 胡健森

宜蘭縣政府原擬從今年起對工業區閒置私人土地加徵五倍的「空地稅」，但代理縣長陳金德7日在主持縣務會議時表示，考量到現實景氣環境不利投資，業者沒有獲利空間，導致投資意願不高，如果此時再加以施行空地稅，對產業環境是雪上加霜，加上中央即將公布修改後的《產創條例》，將可對閒置不開發的囤積土地，祭出罰鍰、強制拍賣或收購等手段，為避免將來中央與地方法規產生競合等問題，決定廢止宜蘭縣加徵空地稅的相關公告。

之前有工商業大老向蔡政府建言，台灣正嚴重面臨缺地、缺水、缺電、缺才及缺工等「五缺」問題，而宜蘭縣政府為了鼓勵民間加速投資設廠，前宜蘭縣長林聰賢則在任內公告，利澤、龍德工業區的私有地，如果到2018年3月24日尚未請領建造執照開工，縣府將依土地稅法另加徵5倍「空地稅」，直到領照開工為止，這項政策在陳金德去年接任代理縣長後，也表示縣內工業區閒置土地眾多，將會配合中央政策盤點，對閒置工業用地加徵「空地稅」。

但這項政策如今出現180度大轉彎，陳金德表示，由於相關的產業協會一再反映，目前的景氣不好，要在限期內取得廠房的建照並且動工確實有困難，加上中央已經修改《產創條例》並即將公告，對於長期閒置囤積不開發的工業土地，中央將會祭出罰鍰、強制拍賣或收購等全國一致性的處理方式；陳金德說，為了避免將來發生中央與地方法規竟合問題，對於縣內工業區的閒置土地都將依照新版的《產創條例》處理，決定廢止縣府之前有關工業區土地加徵「空地稅」的相關公告。

陳金德表示，原本要從今年實施加徵的空地稅是配合11月開徵的地價稅，因此縣府目前尚未做成課稅的行政處分，但他也強調，將來如果景氣轉好，而土地所有權人也確實有囤積、哄抬工業用地的情形，修改後的《產創條例》中央又遲遲未公布，縣政府仍將可以隨時公告加徵空地稅的辦法或作業要點。

(中時 )