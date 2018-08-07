華山白河天使站7周年　76歲元老級志工獲頒服務楷模

華山基金會白河愛心天使站的元老級志工陳張民卑，服務社區多年獲頒服務楷模獎。（華山基金會白河愛心天使站提供）

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華山基金會白河愛心天使站成立7年，7日於白河蓮香亭舉行感恩茶會，場面溫馨，現場並公開表揚資深志工楷模陳張民卑，同時也頒發活躍樂齡錦旗給王邱金連、邱銅兩位獨居長輩，肯定高齡人力的正面價值。

華山基金會表示，全台共設立383個愛心天使站，台南白河愛心天使站於2011年成立，深入在地服務7年，幫助白河、後壁、東山及大內等鄉鎮獨居長輩。

華山基金會指出，感恩茶會特別邀請舉人幼兒園表演，並由白河國中學生，前來陪伴長輩彩繪雞蛋，象徵生命和希望延續，透過活動讓長輩與年輕人互動、玩樂，敞開心房接納人群。

華山基金會表示，透過陪伴，許多原本足不出戶的長輩，重新走出戶外、走入人群，在這些成果的背後，都得靠愛心站內默默服務的志工，感謝他們用愛慢慢感染長者的心。

華山基金會白河愛心天使站長石揚業表示，現年76歲的志工陳張民卑，是白河愛心天使站的元老級志工，隨著他到處進行到宅服務，和藹親切的笑容，幫助許多長輩走出困境，這次特別頒發服務楷模獎，感謝付出。

此外，王邱金連及邱銅兩位獨居長輩，在華山服務下，正向看待晚年生活，積極參與活動並樂於助人，皆成為「活躍樂齡」的代表人物。華山基金會也期盼藉此拋磚引玉，讓更多長輩效仿，讓晚年過得快樂精彩。

(中時 )

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