雲林》張麗善挺大陸新住民反歧視要求蔡易餘道歉

雲林縣長參選人立委張麗善、柬埔寨新住民立委林麗嬋（右三、二）號召新住民姊妹挺大陸新住民，要求立委蔡易餘為歧視大陸新住民言論道歉。（許素惠攝）

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針對民進黨立委蔡易餘日前在臉書發表歧視大陸新住民相關言論，雲林縣長參選人立委張麗善7日上午偕自柬埔寨嫁來台的立委林麗蟬，以及越南等多位多國新住民挺大陸新住民，高喊「反歧視、拒仇恨」，呼籲蔡易餘公開道歉。

雲林縣越南同鄉權益協進會理事長陳觀嬌、蘇氏玉豔等新住民，高喊「我們都是一家人」、「媳婦挺媳婦」、「反歧視、拒仇恨」等口號。

林麗蟬指出，《移民法》規定任何人不得以國籍、種族、膚色、階級、出生地等因素，而歧視居住在台灣的人民，蔡易餘出身律師，卻知法犯法，還扯到國安問題，真是離譜，民進黨雖刻意與蔡切割，事實上民進黨宣稱照顧新住民，選前選後卻兩個樣，一貫手法就是挑起對立、操作仇恨。

張麗善表示，不論從哪裡嫁來台灣，都是台灣媳婦，不應該分你我，更不應該因為種族而產生歧視或者差別待遇，蔡的言論令人不齒，蔡英文總統曾提出要保障新移民姊妹能夠得到更平等的社會福利待遇，雲林縣長李進勇也曾說「落籍台灣就是台灣人，落籍雲林就是雲林人」，承蔡易餘的發言，是否代表蔡英文的政見跳票？更不見李譴責蔡的歧視言論。

雲林縣府新聞處長張凱傑表示，雲林縣政府十分重視關懷新住民朋友們的生活狀況與權益，縣長李進勇上任後更推動成立專屬新住民科來提供多國語言的親善服務，更榮獲國家服務品質獎，並於2017台灣燈會展示全國首創新住民燈區，充分顯現即來之則安之的照護理念，呼籲張麗善委員勿因選舉口水一竿子打翻雲林縣1萬6000位新住民朋友的生活權益，這種指桑罵槐的心態比歧視更需檢討，應本於現任立委職責積極一同扶助新住民朋友，而非當做籌碼似的消費話語。

(中時 )

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