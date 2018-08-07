蔡興國用音樂做國民外交 欲當戲劇老新人

蔡興國桃李滿天下。（許欣雲提供）

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蔡興國（右）在日本授課。（許欣雲提供）
南非駐台辦事處副大使Sible都聞風而至。（許欣雲提供）
與學生們互動良好。（許欣雲提供）
桃李滿天下。（許欣雲提供）

由OBOE音樂王子蔡興國領軍的U_SKY烏克天空成軍4年，成果輝煌，不但學員遍滿全省，連南非駐台辦事處副大使Sible都聞風而至，向他拜師學藝，堪稱成功的國民外交。

抱持「帶著音樂去旅行」的信念， 蔡興國成立U_SKY烏克天空，成員們全是報名來學烏克麗麗的學生，4年來，他帶著學員們參與各項活動演出，足跡遍及全台旅遊景點，還去了越南、日本等地，桃李滿天下。

蔡興國說：「有的學員才跟我學了3堂課，我就邀請他跟我一起上台表演，他們都很訝異，認為我很瘋狂大膽，但我的教學理念是，如果學音樂只為了獨樂樂就失去學習的樂趣，所以我很積極的安排，給他們提供公開演出的機會，運用不同部曲的方式演出，至今廣受邀約單位的肯定與認可。」

因為跟Tutorabc合作線上教學，為了讓更多人知道蔡興國即將在T館線上授課，日前特別舉辦蔡興國粉絲見面會，不但擠滿會場，連南非官員都慕名而來，且配合演出擔任U_SKY的推廣宣傳大使，Sible的熱情讓蔡興國格外感動，當場承諾接受日後的邀約演出。

除了受邀音樂演出，蔡興國近期也接受戲劇配樂以及頒獎典禮編曲的邀約，他笑稱：「參與戲劇配樂工作的過程，我好像自己也演了一齣戲，或許可以跨行當戲劇老新人。」

(中時 )

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