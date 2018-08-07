超爭氣！林杰樑小兒子考上台大醫 承襲「俠醫」之路

2018年08月07日 10:45 中時電子報 林毅 、 楊馨 中時／ 張潼 中時／

林浩楨超爭氣考上台大醫！將承襲父親「俠醫」之道 (圖／中天新聞)

大學考試入學今天(7日)上午放榜，「俠醫」林杰樑小兒子林浩楨以457.1分考上台大醫學院醫學系，將繼承父親之路，媽媽譚敦慈受訪時也笑說「我超開心的」，表示終於看到了兒子久違的純真笑容。

林浩楨3年前會考拿到4A++1A+、會考總積點189點，當時他說，數學科沒拿到A++，爸爸應該也會對他說「你可以做得更好」，不過最後他仍順利錄取台師大附中，當爸爸的學弟。

今大學指考放榜，據傳他前一晚緊張得睡不著，最後和媽媽譚敦慈一起查榜，確定錄取台大醫學系，2人都非常開心。

已故的林口長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑，將畢生都奉獻在研究毒物、食安上，手機更是24小時從不關機，可說是各大新聞媒體「御用」的毒物專家，可惜在5年前的8月5日因呼吸衰竭不幸過世，享年55歲。

林杰樑底下有2個兒子，大兒子林泓楨已經出道行醫，目前正在上海工作，擔任心臟內科醫師；小兒子林浩楨剛從師大附中畢業，也在今天的放榜中確定考上台大醫學院，將與哥哥一同繼承林杰樑的「俠醫」之路。

根據中央社報導，林杰樑遺孀同時也是林口長庚護理師的譚敦慈受訪時表示「超開心的」，但其實在考完試後，林浩楨心情不是很好，因為考試當天感冒，自認實力沒有發揮，擔心落榜，好在放榜後確定已457.1分登上台大醫學系。

譚敦慈表示，自己最以林浩楨為榮的地方是，兒子不僅會念書，且一直樂於參與校方活動，數理班科展與競賽也都不遺餘力，一有空還會主動教導其他同學。考前一個月家裡每天都會接到同學來電求教學，林浩楨也都耐心一一回答，若是掛電話後想到更好的解法，也會馬上回撥給同學分享，也因此畢業的時候成功拿到市長獎。

譚敦慈說，林浩楨小時候開朗活潑，更是每天黏著林杰樑，但林杰樑過世後，林浩楨變得較為沉默寡言，笑容也減少許多，直到這次放榜後，才看到了小兒子久違的笑容。

(中時電子報)