台電棒球FUN電營 今在嘉縣立棒球場熱鬧開幕

台灣電力公司嘉義營業處，特於棒球原鄉嘉義，舉辦為期5天的「台電棒球FUN電營」，今天上午在嘉縣立棒球場熱鬧開幕。（張伊珊攝）

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台灣電力公司實踐企業社會責任，在嘉縣舉辦「台電棒球FUN電營」，吸引200多為嘉縣市學童參與。（張伊珊攝）

為向下扎根培養棒球人才，台灣電力公司嘉義營業處，特於棒球原鄉嘉義，舉辦為期5天的「台電棒球FUN電營」，今天上午在嘉縣立棒球場熱鬧開幕，邀請20餘名台電棒球隊現役球員，為嘉縣市共200多位國小四年級至六年級的學童，其中修緣育幼院的院童也到場共襄盛舉，讓嘉義學子對棒球運動有進一步的認識。

台電嘉義區處副處長岳小娟指出，台電於2016年啟動球類FUN電營元年，2017年延續辦理，今年邁入第3年，積極培育國家體育幼苗，讓小朋友「樂活i運動，體驗FUN電營」，期帶給小學員最棒的營隊體驗，並且注入「紀律、團隊、健康」等運動精神，希望藉由運動培養小球員良好紀律及團隊合作的精神，帶領小朋友健康快樂的成長。

嘉縣棒球委員會主委黃基全表示，嘉義作為棒球原鄉，台電為實踐企業社會責任，並關懷弱勢、回饋鄉里，特辦理棒球營隊活動，他「非常歡迎且備感榮譽」，希望藉此發揮國球運動，讓學童認識棒球，進而愛上棒球。

台電棒球隊於今日起，至11日止共5天的營隊課程，從最基礎的棒球禮儀教起，進一步至打擊、守備、傳接球的練習，並舉辦成果交流賽等，不僅提供學員的體能與球技訓練，並培養學員間團隊合作的精神，讓球類運動富有教育意義。

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