台南》父子首同框 高育仁期許高思博有機會服務家鄉

2018年08月07日 10:50 中時 曹婷婷

國民黨台南市長參選人高思博父親節前夕首度與父親高育仁同框合體，在台南市青年路老家談起高家在台南的耕耘，84歲高育仁從高家10幾代之前落腳將軍、佳里區，後來在台南市區買房子選縣長、省議員，「我們家5代從來沒有離開過台南」，高思博表示，選在父親節前夕，他自己有個10歲小孩，希望到他那一代，還有留存台灣發展的可能性，「年底綠地變藍天，台灣就能改變！」高育仁也期許高思博有機會服務家鄉。

高育仁、高思博難得同框，父子各自抒發，高育仁說，面對外界有抨擊高落跑的聲浪，高育仁說，陳水扁是官田人，但大學畢業後在台北律師做得很好，後來回來選台南縣長，也沒人也批評過去在外打拚是落跑，「看到家鄉子弟在外有好發展回來貢獻，我們也覺得這是台南人光榮，陳水扁沒選上台南縣長，之後又到台北選上市長，沒人會有落跑這種想法。」

他也提到，不太贊成高思博參選，「當教授比當民代好」，但高思博說服他「您不是說人就是要為人服務嗎？」他說，高思博打從初選就靠自己打拚，「我老了，沒什麼貢獻，力量有限」。

他也話鋒一轉，提到賴清德不是台南人，但台南也很支持這個優秀年輕人，但讓人想不透的是，賴怎麼會在沒有連任及任何選舉考量下漲房屋稅，心態到底是什麼？

高思博說，出來參選就是想為家鄉服務，台南過去8年「4欠」，老人欠健保、幼童欠幼托、年輕人欠頭路、市府欠稅金，他自己也為人父、對於台灣未來很焦慮。

(中時 )