僧多粥少！指考錄取率90.88％創6年來新低

2018年08月07日 11:05 旺報 簡立欣

大學考試入學分發放榜！大考入學分發委員會統計，今年受到龍年考生報名人數增加，招生名額減少之故，錄取率90.88%創6年以來新低；缺額部分今年共有9校缺額364人，僅是去年3488人的1/10，主要是很多學校已在個人申請部分接受考生，回流名額減少；另大葉大學缺額277人、康寧大學總缺額率17.7%，成為最大「受災戶」。

7日上午8點開始查榜，15分鐘內已經有2萬人湧入。分發會主任、成大教務處招生組組長黃信復表示，今年登記人數4萬4345人增加5%，招生名額4萬263人減少9%，也是歷年新低，最後錄取4萬301人，僧多粥少，今年錄取率創6年新低。

今年共有9校缺額364人，僅是去年3488人的1/10。黃信復說明，過去缺額高，是因為招生名額太多，像前年和去年招生名額各自開到4萬6192人、4萬4143人；但今年有些系較「務實」地先把名額暫存到教育部（覺得可以招更多學生時，再把名額拿回來），或是沒在指考管道招生，因此招生名額創歷年新低。當然也跟學校努力招生有關。

不過黃信復也說，少子化危機未解，108學年仍有龍年後半年出生的考生「加持」，到109學年招生會比較有危機。

今年把志願100個填好填滿的只有11.88%，平均填志願53個，也是103學年以來最低。另外登記人次前3名，公立校系社會組是中興財金、中央財金、台北大學企管系，自然組是中央資工系、中央電機系、成大資工系；私立校系社會組是東吳國貿、輔大金融與國企、東吳企管，自然組是中國醫藥大學藥學系、淡江資工、中原資工。

9校缺額364人，其中東海大學缺額19人，黃信復解釋因為東海大學在部分科系設了英文前標的標準被擋到。另外大葉大學缺額277人最多，缺額率12.31%，是受災大戶；康寧大學缺額37人，總缺額率最高，是17.7%。

缺額數降低，是否表示高教危機解除？大考入學分發委員會主委、成大校長蘇慧貞表示，今年缺額數降低是兩三層原因造成，不表示高教危機解除；但也值得鼓勵的是很多校系不是以爭取學生為第一要務，反而勇敢地增加了標準和門檻，某些領域更具有鑑別度，也是分發端愈來愈有信心的表現。

招聯會組長王盛麒表示，少子化是不可逆的趨勢，申請入學管道比較能夠讓學生選擇自己有興趣的校系，但他也認為考試分發管道不會消失，估計仍能維持約3萬名考生，「到一定人數之後，會達到平衡。」

(旺報 )