僧多粥少！指考錄取率90.88％創6年來新低

大考入學分發委員會主委、成大校長蘇慧貞表示，今年分發端愈來愈有信心(簡立欣攝)

友善列印
旺報

大學考試入學分發放榜！大考入學分發委員會統計，今年受到龍年考生報名人數增加，招生名額減少之故，錄取率90.88%創6年以來新低；缺額部分今年共有9校缺額364人，僅是去年3488人的1/10，主要是很多學校已在個人申請部分接受考生，回流名額減少；另大葉大學缺額277人、康寧大學總缺額率17.7%，成為最大「受災戶」。

7日上午8點開始查榜，15分鐘內已經有2萬人湧入。分發會主任、成大教務處招生組組長黃信復表示，今年登記人數4萬4345人增加5%，招生名額4萬263人減少9%，也是歷年新低，最後錄取4萬301人，僧多粥少，今年錄取率創6年新低。

今年共有9校缺額364人，僅是去年3488人的1/10。黃信復說明，過去缺額高，是因為招生名額太多，像前年和去年招生名額各自開到4萬6192人、4萬4143人；但今年有些系較「務實」地先把名額暫存到教育部（覺得可以招更多學生時，再把名額拿回來），或是沒在指考管道招生，因此招生名額創歷年新低。當然也跟學校努力招生有關。

不過黃信復也說，少子化危機未解，108學年仍有龍年後半年出生的考生「加持」，到109學年招生會比較有危機。

今年把志願100個填好填滿的只有11.88%，平均填志願53個，也是103學年以來最低。另外登記人次前3名，公立校系社會組是中興財金、中央財金、台北大學企管系，自然組是中央資工系、中央電機系、成大資工系；私立校系社會組是東吳國貿、輔大金融與國企、東吳企管，自然組是中國醫藥大學藥學系、淡江資工、中原資工。

9校缺額364人，其中東海大學缺額19人，黃信復解釋因為東海大學在部分科系設了英文前標的標準被擋到。另外大葉大學缺額277人最多，缺額率12.31%，是受災大戶；康寧大學缺額37人，總缺額率最高，是17.7%。

缺額數降低，是否表示高教危機解除？大考入學分發委員會主委、成大校長蘇慧貞表示，今年缺額數降低是兩三層原因造成，不表示高教危機解除；但也值得鼓勵的是很多校系不是以爭取學生為第一要務，反而勇敢地增加了標準和門檻，某些領域更具有鑑別度，也是分發端愈來愈有信心的表現。

招聯會組長王盛麒表示，少子化是不可逆的趨勢，申請入學管道比較能夠讓學生選擇自己有興趣的校系，但他也認為考試分發管道不會消失，估計仍能維持約3萬名考生，「到一定人數之後，會達到平衡。」

(旺報 )

台電棒球FUN電營 今在嘉縣立棒球… 四技二專放榜 錄取率90.91％

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。