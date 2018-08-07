興中行政大樓要交給慈心華德福 教團控「劫貧濟富」

2018年08月07日 11:07 中時 林志成

「搶救興中，反對掠奪。」在全國教師工會總聯合會帶領下，宜蘭興中國中的親師生今天在台北召開記者會，他們認為宜蘭縣政府強制將興中國中行政大樓挪給慈心華德福高中部使用，這是「劫貧濟富」的階級鬥爭，讓人心痛。

興中國中現在有130位學生，因為是所鄉下學校，學子的社經背景本來就居於弱勢。而慈心華德福多數學生來自外地，他們父母必須有一位陪同到宜蘭來，因此帶動當地房價上漲，顯然學生家庭背景較佳。

全教總理事長張旭政表示，宜蘭縣政府固然應該幫助慈心華德福辦學，但再怎麼樣也不應奪取弱勢學子的學習空間給慈心華德福師生使用。興中國中一再用事實說明學校空間充分利用，沒有餘裕空間，但宜蘭縣政府仍強要興中國中交出行政大樓，讓人難以認同。

「對於興中國中親師生的陳情，陳金德完全置之不理。」張旭政質疑，陳金德讓慈心華德福進駐興中國中，莫非是為了炒高房價？他呼籲民進黨政府或行政院，趕快制止陳金德這種離譜行為，否則台灣教育的公共化將被他搞壞、搞死。

宜蘭縣教師職業工會理事長鄭祺怡表示，慈心華德福校舍不足卻超收學生，宜蘭縣政府不制止，卻反而要興中國中讓出行政大樓給他們，這是標準的階級鬥爭，也讓台灣倒退進入威權、霸權、濫權的時代。

興中國中家長會長曾柏瀧說，宜蘭縣政府一意孤行的程度，「讓我們嚇到」，陳金德完全不聽家長的心聲，導致他們求助無門。他說，興中國中學生多數來自弱勢家庭，家長都要工作才能養家，他們沒有選擇只能讀興中國中，請陳金德放過這所學校，讓孩子可以安心上學。

興中國中學務主任邱子瀞說，面對少子化，學校早就著手因應，包括空間活化、課程再製及多元教學等，一切都為了108課綱的實施而做準備。興中國中願意跟宜蘭縣政府及慈心華德福進行三方對話，為這個僵局找出解決方案。

(中時 )