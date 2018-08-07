台北》問姚文智選情 游錫堃神回：有機農業救地球

2018年08月07日 11:19 中時 曾薏蘋

行政院前院長游錫堃今出席2018有機農業論壇，被問到那怎麼看民進黨台北市長參選人姚文智選情？游錫堃停了幾秒，尷尬笑著說「顧左右而言他」，「今天希望大家幫忙推銷有機農業，有機農業可以救人類、救地球。」

被問到新北市選情時表示，民進黨參選人蘇貞昌對新北市了解就像老子《道德經》所說的：「不出戶知天下，不窺牖見天道，不行而知，不見而明，不為而成」。若蘇貞昌再有機會主掌新北市，對新北發展會有很大幫助。

仰山文教基金會舉辦的「2018年有機農業論壇」，今登場。仰山文教基金會創辦人、前行政院長游錫堃致詞時指出，「有機農業促進法已於今年5月30日正式公布。第一條意旨為維護水土資源、生態環境、生物多樣性、動物福祉與消費者權益、促進農業友善環境及資源永續利用；顯示有機農業促進法包含有機畜牧在內。其內涵有機養殖、動物飼養友善環境兩大主軸。」

游錫堃說，有鑑於此，在有機農業促進法明年正式實施前，協助中央政府訂定目標、讓全國各縣市擬訂「有機畜牧專區辦法」，攸關台灣有機農業發展之重要關鍵。

游錫堃還舉例，「為什麼李登輝比較熱愛土地？馬英九大家比較有意見？」正是因為李登輝以自然為師，馬英九不懂得以自然為師，對這塊土地不了解不重視，「我看政壇所有的人，能以自然為師，都能做比較好」。

由於日前他未出席蘇貞昌授旗大會，外界解讀，兩人心結尚在；游錫堃會後受訪，日前因為拉划船機不慎，導致急性椎間盤突出，目前經過推拿已經恢復，但神經受傷，走路還是會痛，因此上周不但無法出席台灣管理學院的崇越大賞，也沒辦法去蘇貞昌的授旗儀式。

媒體追問，蘇貞昌能突破上次游錫堃選舉的門檻嗎？游說，相信蘇最後會勝選，雖然現在還有差距，但當然要努力，相信會逆轉勝。

(中時 )