澎湖復興空難49死 高勤官、塔台員二審仍無罪

澎湖復興航空空難造成48人死亡、10人重傷。（中時資料照 陳可文攝）

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2014年澎湖復興空難49死，當時的空軍馬公基地高勤官荊元武、馬公塔台機場管制員李佳峯被依業務過失致死罪起訴，澎湖地方法院一審判兩人無罪，檢方不服，提起上訴，高雄高分院7日宣判，上訴駁回，仍維持兩人無罪的原判決，仍可上訴。

2014年7月23日復興GE222班機自高雄國際機場起飛，正副駕駛李義良、江冠興連同機組員乘客58人飛往馬公機場，但飛機卻在快要降落時，疑因麥德姆颱風風雨過大降落不順，失控撞擊機場旁湖西鄉西溪村民宅，造成正、副駕駛與空服員、乘客共49人罹難，9名乘客輕重傷，機體也波及民宅內致5位村民輕傷。

檢方偵查認為，荊元武時任空軍馬公基地高勤官，決定馬公機場跑道使用方向，李佳峯則是民航局馬公機場塔台管制員，負責提供在空航機氣象資料及給予飛機起降許可；由於當時天候不佳，興航駕駛提出希望由非精確進場系統20跑道，改為配置有儀器降落系統的02跑道降落，但荊元武遲未同意。

李佳峯也未將19時01分至06分關鍵5分鐘，能見度突由1600公尺下降至600公尺，已遠低於20跑道下降標準800公尺的資訊，通知正、副駕駛，違反飛航管理程序，未及時將跑道視程（RVR）等資訊提供給飛航組員做為班機進場參考，2人被澎湖地檢署依業務過失致死罪起訴。

一審根據飛航安全調查委員會的調查，正、副駕駛未遵守標準作業程序進場、重飛，有業務過失責任，才是班機失事主因，荊等2人遲未准予更換跑道降落及未提供驟降氣象資料，與空難無直接因果關係，判決兩人無罪。二審合議庭審結認為，原審判決並無不當，判決檢方上訴駁回。

(中時 )

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