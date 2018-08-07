家長帶超過3名幼童搭車要補票 議員批友善育兒半吊子

全職媽媽楊小姐有3名6歲以下孩子，按現行規定搭乘捷運和公車需多買1張票，讓她質疑法規不合理。（陳燕珩攝）

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議員簡舒培質疑，政府一方面鼓勵生育，又讓家長不敢帶出門，規定實在很荒謬。（陳燕珩攝）

為解決少子化問題，政府推出獎勵第3胎補助政策，鼓勵民眾多生育。但議員簡舒培接獲家長陳情，按現行法規1名成人只能帶2名6歲以下幼童搭乘捷運、公車，超過1名就要另購票。她質疑，這項法規不合時宜又擾民，根本是在為難「三寶家庭」；對此，北捷及北市公運處均表示，會建請中央修法。

全職媽媽楊小姐說，她的3個孩子分別8個月大、3歲和5歲，均符合6歲以下免票規定，日前她單獨帶3名孩童搭乘捷運，經網友提醒才驚覺，原來依規定需多買1張票，儘管事後詢問北捷，對方稱會放寬處理，但她認為應直接更改相關規定，「難道要我一直偷偷摸摸，擔心被抓逃票嗎？」

簡舒培指出，台北捷運系統旅客須知是參考「汽車運輸業管理規則49條」，規定1名購票旅客只能帶2名幼童，超過3名需再買全票，但該法條是1986年提倡「生兩個恰恰好」時制定的，與現今少子化情況完全不同，不合時宜的法令就應修改。

她進一步說，政府為鼓勵大家生3胎，祭出優先入園、補助等措施，但一方面鼓勵生育，又讓家長不敢帶出門，實在很荒謬。她強調，其實家長不是想省車錢，只是顧3個孩子已夠手忙腳亂，還要另花時間購票，對媽媽很困擾，不該為難三寶家庭。

對此，北捷站務處副處長劉士莒回應，北捷目前採取放寬彈性處理，超過3名幼童也不會另外收費，後續會將議員建議轉達主管機關修法；公運處大眾運輸科長張元榜也說，後續會發文請中央修改汽車運輸業管理規則。

簡舒培質疑，就算北捷聲稱不會另收費，三寶家庭還是很不安，難道中央修法前，北捷不能先修改旅客搭乘規定嗎？劉士莒說，站務人員會徹底落實彈性處理，但法規部分牽涉到全國一致性，仍須交由中央統一修正。

(中時 )

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