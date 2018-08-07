小額募款比賣愛心筆還好賺 假慈善團體1年掃1500萬

2018年08月07日 11:44 中時電子報 湯萱樂

中華民國築夢關懷生命協會在人力銀上徵才。(翻攝自網路)

106年7月14日，林以禮等人合法成立「中華民國築夢關懷生命協會」向大眾勸募，利用民眾小額捐款不拿收據的習慣，涉嫌侵吞善款平分，一年多來募得一千五百萬元，「理監事們」每人每月最多可分得廿萬元。

橋頭地檢署從一起詐欺案循線追出這個「侵吞善款集團」，依組織犯罪、共同詐欺罪嫌聲押協會理事長林以禮（廿四歲）等八人獲准，另三人以一至十萬元交保。

檢方監控意外發現過去曾和林等人隨機在醫院等地賣愛心筆給婆婆媽媽們的陳竟凱（卅四歲），發現昔日夥伴們公然募款比賣愛心筆好賺還合法，也在台中市成立「關懷毛小孩保護動物協會」；陳竟凱上月開始在一中商圈、火車站等地點募款，短短一個月募款六十萬元，但因早已被檢警監控，也一併被依詐欺罪嫌羈押。

「詐欺犯嫌竟在政府立案的慈善團體擔任理事，內情恐怕不單純。」橋頭地檢署去年底偵辦高姓男子涉嫌隨機詐欺案時，發現有詐欺前科的高姓男子竟在中華民國築夢關懷生命協會擔任理事，羈押高姓男子後擴大追查，發現這個慈善團體大有問題。

中華民國築夢關懷生命協會去年七月由高姓、林姓、胡姓、柯姓、黃姓及兩名陳姓男子發起成立，林以禮擔任理事長，其他人任理、監事，經衛生福利部核准後開始募款，並吸收洪姓等三男三女擔任幹部，以時薪一百四十元招募工讀生。

該協會幹部去年九月初開始帶領不知情工讀生，到台北市行天宮、世貿大樓、信義威秀及捷運站出入口等人潮密集地區募款。這夥人利用大眾小額捐款大多不會索取收據的機會，私自朋分善款，每人每月最高約可得廿萬元，三個月前成立台中分會，還在臉書貼出照片以製造公益假象。

據《聯合》報導，本月一日，橋頭地檢署指揮刑事局南部打擊犯罪中心等單位兵分七路到台北及台中，搜索中華民國築夢關懷生命協會及關懷毛小孩保護動物協會等七處地點，查扣現金四百六十六萬多元，並傳喚涉案的林以禮、陳竟凱等十一人及三名證人到案，但他們都否認涉案。

檢方訊問後，依涉犯組織犯罪、共同詐欺取財等罪嫌重大，聲請羈押禁見十一人，橋頭地院裁准林以禮、陳竟凱、胡姓（卅歲）、柯姓（廿八歲）、陳姓（廿五歲）、陳姓（廿八歲）、黃姓（廿五歲）及楊姓（廿二歲）男子等八人羈押禁見，其他三人交保。

(中時電子報)