「舊日軍留在大陸的遺產」結果是偽鈔！

2018年08月07日 11:46 中時 黃菁菁

《產經新聞》電子報報導，1名65歲的大陸男子以「舊日軍在大陸留下的遺產」為誘餌，拿著約180張畫有聖德太子圖像的舊1萬日圓偽鈔，向2名日本人換取人民幣4萬元，而於7月在大阪地方法院被判3年拘役。

住在日本的大陸男子於2012年春天，向日本友人提出「舊日軍在大陸留了許多裝飾品等民族遺產」的話題，有2名日本人信以為真，於2013年以4萬人民幣向這名大陸男子換取了包括約180張舊1萬日圓的「民族遺產」。

近日日本國內市場發現舊1萬日圓的偽鈔，警察循線搜查找到這2名日本人。警察發現，兩人已知手上拿的是偽鈔，卻仍變賣賺錢，故於2015年1月將兩人以輸入偽造貨幣罪嫌逮捕，兩人隔年都被判刑。

那名大陸男子被通緝之後，去年4月自香港搭機飛抵關西國際機場時，被日警以輸入偽造貨幣嫌疑逮捕，隔月又以偽造貨幣交付罪遭起訴。

這次被用來犯罪的舊1萬日圓紙鈔是在昭和33年(1958年)發行的，一直流通到昭和61年初(1986年)。現在雖然自動提款機已無法存取舊1萬日圓紙鈔，但在日本銀行(央行)總行和分行的窗口都能換取目前通用的1萬日圓紙鈔。

東京「偽造貨幣對策研究所」所長遠藤智彥指出，舊1萬日圓紙鈔在市面上已不流通，一般人甚至銀行行員都很難辨識真偽。再者，由於該紙鈔是用英文和數字組合印刷的，在拍賣市場上可以拍出高價，很容易變現，比起目前的1萬日圓紙鈔也較容易偽造。

遠藤強調，至今接到的鑑定案當中，有許多傳說是戰時舊日軍留在大陸的資金，但沒有1件是真的。

(中時 )