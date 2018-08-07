辦市集無著落 農民跟總統告柯P御狀：夭壽 比見總統難

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前行政院長游錫堃今舉辦「2018有機農業論壇」，並安排5家有機農業業者擺攤。蔡英文總統巡視時，有農民當場告御狀，指要到台北市辦市集花了4年無著落，「柯文哲每天在選舉，都不管，每個單位踢來踢去」；「夭壽，比跟總統見面還困難」。

蔡英文總統利用致詞時則直接回應說，剛才也都聽了很多農友的意見，在場的農委會主委也都聽到。尤其是都會地區的有機農業行銷問題，並讓有機農友可以直接面對消費者來銷售。

總統強調，有機農業的生產必須要有一定的規模，規模過小，成本沒有辦法負擔。另外一個就是產品的行銷問題，畢竟與大規模生產出來的農產品行銷方式很不一樣。

總統今出席活動致辭時前，也與在場擺攤的有機農民互動，農民林興傑直接向蔡英文、游錫堃、農委會主委林聰賢等人抱怨許久。

林興傑受訪表示，他向蔡總統抱怨，希望總統協助農民解決銷路問題；他舉例，在台北市申請市集過程很麻煩，4年找的地沒有一塊可以用。各單位沒有人要協調；柯文哲每天在選舉，都不管，每個單位踢來踢去；跟產發局求助，也沒人協調，「柯文哲亂搞」。

媒體追問，有跟柯文哲見過嗎？林興傑說，「夭壽，比跟總統見面還困難。柯文哲不要看他表面，是裝的」。總統聽完後，有交代農委會儘速處理。

蔡英文致詞時表示，游錫堃的幫忙讓她更有力量推動改革，「《有機農業促進法》通過，是台灣農業重要里程碑，讓我們可以建立更完整制度、投入更完整資源。」並期待游錫堃能夠繼續主導，讓台灣有機農業有更好的發展。

她說，現階段推動有機農業正好符合農業升級、生態保護、食品安全等目標，把有機農業視為新重點之一，引導農村農業生產永續。過去農委會積極拓展通路，讓學校、國軍全面使用國產食材，而其中很多都是有機的，也希望各單位持續增加有機食材採購，持續向下紮根，讓下一代知道好的農產品。

游錫堃會後受訪表示，聽了小農滿腹辛酸，對台北市政府先前推動不積極、碰到困難，是因為過去沒法律，現在有法律了，自從有機農業促進法5月30日公布，一年以後正式施行，施行以後，整個台灣的有機農產品的行銷就會有不同。

(中時 )

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