丁守中：拜蔡政府所賜 娃娃機產業蓬勃發展

2018年08月07日 12:02 旺報 潘維庭

蔡總統日前表示，台灣好工作愈來愈多，一點都沒有「悶經濟」，還說經濟成長超越韓國；行政院長賴清德表示，5月分平均薪資漲幅創18年來新高，平均近4.8萬，若覺得薪水不夠高可以直接和老闆講，給的太少了。國民黨台北市長參選人丁守中表示，「這兩天聽到蔡英文總統與行政院長賴清德的談話，台灣民眾應該會深深地覺得和他們正處在平行時空吧。」丁守中並表示，拜民進黨所賜，台灣的確有個產業蓬勃發展，就是娃娃機越來越多。

丁守中認為，「小英總統、賴神院長，兩位是不是冷氣房待太久了？還是隨扈重重包圍，讓兩位看不到事實，看不到民眾低薪窮忙的無奈，只能比賽講幹話？」

丁守中稱，台灣經濟好不好，街上走一圈就知道。旅行業與遊覽車業者怨聲載道，餐廳與旅館門可羅雀，以往萬頭鑽動的夜市，從南到北，從六合到逢甲，生意都快做不下去了，空店率超過兩成，一批批年輕人黯然出走，到大陸去找未來，「這就是小英眼中的超越韓國嗎？是南韓還是北韓啊？」

他認為，大家薪水不高，工作不好找，除了像吳音寧等人靠著民進黨酬庸的人滿布政府各單位與公營事業，賺得腦滿腸肥之外，一般人根本坐困愁城。「民進黨又只會用粗糙數據不斷催眠自己、愚弄民眾，講些連自己都不相信的幹話，問老闆薪水為何給的不夠高，是嫌做膩了，想回家吃自己嗎？」

丁守中並表示，拜民進黨所賜，台灣的確有個產業蓬勃發展，就是娃娃機越來越多。「一家家店面倒了，一個個民眾失業，無人管理的娃娃機就跟著一台台進駐，就連台北市黃金地段也不例外，迅速地被娃娃機攻占而淪陷，這就是經濟好嗎？」

他對蔡總統和賴院長喊話：就算兩位不想上街，不想面對抗議群眾，也該看看電視、看看網路節目吧，不用看讓你們沮喪的新聞，看看韓國、大陸的綜藝節目，看看韓劇的風光，你們還會這麼自我感覺良好嗎？

(旺報 )