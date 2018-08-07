MLB》殷仔控球回穩 官網讚主場一條龍

2018年08月07日 11:42 中時電子報 盧品青

Stranded. pic.twitter.com/Abs4uaV9Or — Miami Marlins (@Marlins) 2018年8月7日

陳偉殷7日繳出本季首次無失分勝投(4勝8敗)，他客場自責分率10.27高得嚇人，但多虧下雨延賽，得以回到主場先發。這一戰讓殷仔主場自責分率降到極為優秀的1.94，官網稱讚他「在主場就是猛」。

馬林魚球場被視為「打者墳場」，在客場經常挨轟的陳偉殷在這裡可以投得比較有信心。他的控球明顯比客場好很多，91球有54好球，其中33顆是滑球、13顆是曲球，他不需要過於依賴直球，也就更不容易被打到。殷仔這場有3局是三上三下，他4局上投出首個四壞但及時穩住，連續解決3人過關，沒被教練換下。

雖然繳出好投，馬林魚仍贏得相當驚險，上月陳偉殷6局無失分被牛棚搞掉勝投，這次僅有2分領先，他5.2局退場後馬林於一共出動了5位投手才幫他守下勝利。

7局上來的火球男葛雷洛(Tayron Guerrero)足足用了14球才收拾掉紅雀小將穆諾茲(Yairo Munoz)。穆諾茲打得很黏，他前5球都不出棒形成兩好三壞，接著連打8顆界外，直到最後一球才打成滾地出局。

最驚險的還是9局上巴洛克(Kyle Barraclough)弄成無人出局滿壘，他勉強三振了代打的寇頓王，之後卻連一顆好球都投不出來，被紅雀追回1分，而且仍然滿壘，令人幾乎絕望。所幸紅雀宿將莫里納(Yadier Molina)最後敲出雙殺打，保住陳偉殷的勝投。

(中時電子報)