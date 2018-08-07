城鄉差距大！台大指考錄取生逾8成來自傳統五都

2018年08月07日 11:57 旺報 李侑珊

大學指定考科錄取結果今(7)日出爐，台灣大學也公布錄取數據，今年台大指考錄取總人數加上外加名額，共錄取1670名考生，其中8成2的錄取學生來自於「傳統五都」，城鄉差距仍存在，至於錄取學生最多的高中，前3名醫就是建國中學、北醫女中以及師大附中。

今年台大包含個人申請回流及外加錄取的學生名額，錄取總人數為1670人，為足額錄取，其中1632人為名額內的招生名額，當中又有165人是回流的學生，而來自於個人申請的回流學生則有151人，另外則有38人為外加名額。

至於今年指考錄取台大的前10名公立高中，第一名為建國中學，共有233名考生錄取台大，第二名則是北一女中173名錄取，第三名則是師大附中120人錄取台大，之後則有高雄高中88人、武陵高中82人、成功高中79人、高雄女中70人、中山女高65人、台中一中65人、台中女中46人。

分析各縣市人數，「傳統五都」的錄取人數依舊最多，其中台北市人數最多，共錄取537人，占32.16%，新北市364人，占21.8%，台中市148人占8.86%，高雄市188人占11.26%，桃園市137人占8.2%，五都錄取名額比例共82.28%。

台大註冊組主任李宏森認為，不宜以城鄉差距來看待錄取結果，各縣市錄取考生人數的多寡，實則牽涉到都會區的考生人數較多，「是否真的有城鄉差距，看不出來。」

然而，從錄取比率上來觀察，城鄉差距依舊明顯，像是南投縣錄取17名學生到台大，占1.02%，苗栗縣僅錄取7人，占0.42%，雲林縣則只錄取14人，占0.84%，台東縣錄取1人，占0.06%，連江縣則沒有學生錄取台大，錄取率0。

李宏森也提到，今年台大醫工系首度招生，該系作為二類組，採計分數的科目為國文、英文、數甲、物理及化學，錄取方式採取分數全加，最低錄取分數與台大化工系、台大機械系差不多。

(旺報 )