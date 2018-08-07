嘉義城隍廟「夯枷」特殊 日人也瘋體驗

2018年08月07日 12:22 中時 呂妍庭

水野裕子與友人穿上和服，搶先體驗「夯枷」。（呂妍庭攝）

水野裕子與友人穿上和服，搶先體驗「夯枷」。（呂妍庭攝）

水野裕子與友人穿上和服，現場報名參加「夯枷」。（呂妍庭攝）

水野裕子與友人穿上，向神明參拜。（呂妍庭攝）

水野裕子與友人穿上和服，搶先體驗「夯枷」。（呂妍庭攝）

嘉義城隍廟近年城隍夜巡遶境，將重點擺放在推展「夯枷」為目標。（呂妍庭攝）

廟方今年特別設計限量版文創「真夯」金夯T恤。（呂妍庭攝）

嘉義城隍廟從日據時代就盛行的夜巡「夯枷」消災解厄科儀，自5年前恢復舉辦後，活動熱度逐年升溫，因儀式特殊，今年還吸引日本、新加坡遊客揪團跨海報名參加，7日上午日籍旅客水野裕子與友人穿上和服，搶先體驗「夯枷」，感覺很新鮮，更被獨特的宗教文化所感動。

嘉義城隍廟「夯枷」消災解厄科儀將在農曆8月1日舉行，目前已有5、600人報名，嘉義城隍廟董事長賴永川說，根據台灣日日新報明治44年，西元1911年出刊的《城隍祭典一斑》報導，當時城隍夯枷活動盛況就有上萬人參與，從小在嘉義城隍廟長大的榮譽董事長葉源助小時候也曾看過「夯枷」，顯見「夯枷」歷史相當悠久。

廟方表示，「夯枷」不知何故中斷，推算至少已中斷6、70年，5年前在廣大信眾要求下恢復舉辦「夯枷」，規模逐年擴大，今年除了吸引日本遊客參加，新加坡也有約30名旅客揪團報名。

出生於日本大阪，目前在東京網路公司任職的水野裕子，有感於2011年日本大地震，台灣人慷慨解囊援助，對台灣心生感謝，當年第一次來台旅遊想要認識台灣，2014年第一次到嘉義旅遊，表示走過那麼多地方，深受嘉義古樸街道、公園及廟宇著迷，發現嘉義雖然有點鄉下風味，但也有繁華的一面，最喜歡是當地非常的有親切感和人情味。

水野裕子2016年特地到嘉義大學語文中心學中文後回日本工作，之後定期來嘉義旅遊3天到1星期時間，而嘉義城隍廟是必訪之地，還累積多年來在嘉義旅遊的心得，出版日文版《走逛嘉義 heritage trail Chiayi 七桃嘉義の嘉義散歩》一書。

水野裕子表示，之前曾特地來廟觀看城隍夜巡及夯枷活動盛況，當時以為活動對象只限台灣人，今年知道外國人也可參加，才會揪日本友人一起跨海來報名，今特地著和服盛裝前來，藉此表達日本人對台灣宗教文化的敬意，同時再度傳達台日友好的謝意。

賴永川說，近年城隍夜巡遶境，將重點擺放在推展「夯枷」為目標，今年特別設計限量版文創「真夯」金夯T恤，其正面紋理代表神龍護法及吉祥裝飾之意，背部「夯+」圖像代表著(夯枷)諧音，加上城隍審判畫押之「○」圖，作為夯枷遶境活動的視覺主題，將限量提供1000件給繳600元報名「夯枷」的信眾。

(中時 )