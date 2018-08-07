發文調侃無水救火 川普反遭加州當局打臉

2018年08月07日 11:50 中時電子報 李靖棠

據美國《時代》雜誌（TIME）報導，加州北部繼去年之後、再次因為炎熱氣候引發嚴重森林大火，快速擴散面積已在稍早確認，是該州有史以來最大的森林火災，不只讓居民人心惶惶、也讓警消單位疲於奔命。

但就在此時，美國總統川普（Donald Trump）卻在推特發文，調侃加州因為錯誤的環境保護法案，造成大量淡水流入太平洋，才會造成打火弟兄面臨無水可用、被迫停止滅火的任務；但川普的這個說法，很快地就被加州當局打臉，不僅稱他在「吹牛」、森林防災部門副主管麥可連（Scott McLean）還出面表示，我們有足夠的水源可供滅火，「但真正造成去年與今年火災愈來愈嚴重的原因，實際上是整體環境環境惡化，並非加州單一責任。」

California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren’t allowing massive amounts of readily available water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire from spreading! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月6日

Governor Jerry Brown must allow the Free Flow of the vast amounts of water coming from the North and foolishly being diverted into the Pacific Ocean. Can be used for fires, farming and everything else. Think of California with plenty of Water - Nice! Fast Federal govt. approvals. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月6日

連續兩年發生嚴重大火的加州。（圖/路透社）

從7月27日開始、森林大火在高溫與風勢助長下擴散，根據有關單位統計，目前延燒的面積已達到283,800英畝（acres）、相當於洛杉磯（Los Angeles）都會區的大小；去年重創南加州的大火，也造成281,893英畝範圍的損失，更有2人死亡、千餘棟房屋毀損。加州當局為盡快撲滅火勢，已投入4,500名警消全力搶救，美國陸軍（US Army）也出動部隊和重裝備協助，但很不幸的是，本次大火、造成加州7人死亡的悲劇。

除了大批警消人員於地面滅火，加州當局也出動飛機與直升機從空中協助。（圖/路透社）

加州已派出多達4,500名警消人員，對大火進行權力救援。（圖/路透社）

對於川普的發言，兩名任教於加州大學的環境變遷專家格連（Glen MacDonald）和威斯特林（LeRoy Westerling）表示，「很顯然地，總統根本不知道自己在說什麼。加州面臨的問題，並非挖東牆補西牆就能解決。」州長布朗（Jerry Brown）在受訪時也語重心長地表示，「對加州而言，大火是新趨勢的一部分，我們能做的、就是盡快想辦法面對和解決。」延燒近一個月的加州大火，至今全境仍18處火場燃燒中，持續威脅著加州居民的安危與空氣品質。

(中時電子報)