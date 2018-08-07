發文調侃無水救火 川普反遭加州當局打臉

美國總統川普發文調侃加州大火，反遭州政府當局嗆聲。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國《時代》雜誌（TIME）報導，加州北部繼去年之後、再次因為炎熱氣候引發嚴重森林大火，快速擴散面積已在稍早確認，是該州有史以來最大的森林火災，不只讓居民人心惶惶、也讓警消單位疲於奔命。

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但就在此時，美國總統川普（Donald Trump）卻在推特發文，調侃加州因為錯誤的環境保護法案，造成大量淡水流入太平洋，才會造成打火弟兄面臨無水可用、被迫停止滅火的任務；但川普的這個說法，很快地就被加州當局打臉，不僅稱他在「吹牛」、森林防災部門副主管麥可連（Scott McLean）還出面表示，我們有足夠的水源可供滅火，「但真正造成去年與今年火災愈來愈嚴重的原因，實際上是整體環境環境惡化，並非加州單一責任。」

連續兩年發生嚴重大火的加州。（圖/路透社）

從7月27日開始、森林大火在高溫與風勢助長下擴散，根據有關單位統計，目前延燒的面積已達到283,800英畝（acres）、相當於洛杉磯（Los Angeles）都會區的大小；去年重創南加州的大火，也造成281,893英畝範圍的損失，更有2人死亡、千餘棟房屋毀損。加州當局為盡快撲滅火勢，已投入4,500名警消全力搶救，美國陸軍（US Army）也出動部隊和重裝備協助，但很不幸的是，本次大火、造成加州7人死亡的悲劇。

除了大批警消人員於地面滅火，加州當局也出動飛機與直升機從空中協助。（圖/路透社）

加州已派出多達4,500名警消人員，對大火進行權力救援。（圖/路透社）

對於川普的發言，兩名任教於加州大學的環境變遷專家格連（Glen MacDonald）和威斯特林（LeRoy Westerling）表示，「很顯然地，總統根本不知道自己在說什麼。加州面臨的問題，並非挖東牆補西牆就能解決。」州長布朗（Jerry Brown）在受訪時也語重心長地表示，「對加州而言，大火是新趨勢的一部分，我們能做的、就是盡快想辦法面對和解決。」延燒近一個月的加州大火，至今全境仍18處火場燃燒中，持續威脅著加州居民的安危與空氣品質。

(中時電子報)

文章來源：President Trump Claims California Doesn't Have Water to Fight Wildfires. He's Just Wrong, State Officials Say

文章來源：California Fires Spread Rapidly, Killing 7th Person

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