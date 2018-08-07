嬤頂40度高溫賣竹筍 嫩媽心疼買5支價格卻讓她傻了

2018年08月07日 11:45 中時電子報 林毅

行善的人越來越少真的不是沒原因！一名女網友在臉書「爆廢公社」PO文抱怨，表示自己在大太陽下看到一對老夫妻在騎樓下擺攤賣竹筍，自己跟女兒都相當心疼，於是就上前購買，沒想到阿公幫她挑了10支竹筍要價竟高達1200元，讓她當場愣住，最後說只要一半就好，5支600元做收，女網友覺得自己被坑了。

女網友說，自己帶著女兒在忠孝東路逛街，途中看見一對老夫妻在騎樓下賣竹筍，由於天氣實在很熱，她跟女兒看了於心不忍，就上前買竹筍，女兒在旁邊還要她多買一點。沒想到阿公挑了10支秤重過後(大約4斤)，跟她們收1200元，女網友問說怎麼會這麼貴，老夫妻則不斷回說「這些都我們自己種的，包甜啦」，最後媽媽只拿一半，付了600元走人。

女網友說這個價錢讓她真的覺得被坑慘了，只好當作做了善事安慰自己。網友們看到後也表示的確被坑了，「現在竹筍盛產季節啊，你被坑慘了」、「現在看到這種我都不會買，東西都特別貴」、「地段不一樣，價格當然貴XD」、「這種騙愛心的越來越多，難怪人越來越冷漠」、「我家在賣1斤才80...4斤算300而已」、「黃金地段出黃金竹筍」、「想起之前跟阿嬤買口香糖，一條賣我60...」，還有人說忠孝東路那邊很多看起來很可憐的攤販，其實都很有錢，只是出來賣個身體健康，所以價格自然也不便宜。

(中時電子報)