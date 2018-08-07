雲林》保母被逼簽「不平等條約」？張麗善要求檢討《準公共化托育政策》

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旺報

國民黨立委、雲林縣長參選人張麗善指出，日前（7/26）中央制訂的《準公共化托育政策》，不僅限制了保母的薪資與相關福利，同時還導致家長與保母間的對立。張麗善譴責雲林縣長李進勇，面對此政策對雲林縣托育環境可能導致的殘害，居然還處於茫然無知的狀態。張麗善要求，中央應儘速重新檢討《準公共化托育政策》，恢復、並保障保母應享有的勞動權益。

她已與雲林縣內的保母團體取得聯繫，將共同推動要求中央重新檢討《準公共化托育政策》，完善保母勞工權益，同時也為雲林建構完善且讓家長們都能安心的托育環境。

張麗善指出，依據《準公共化托育政策》規定，日後雲林縣保母若與政府簽約後，每個月只能收取15000元的保母費，但年終獎金、三節獎金與加班費等，統統毫無著落，這種「不平等條約」分明是在打壓保母薪資、壓榨保母福利，刻意惡化托育品質。

她表示，這項政策的制訂與推出過程，並未與地方基層溝通。且在毫無宣傳的狀況下，就於8月1日草率上路。縣府基層承辦人員怨聲載道，保母充滿疑問，家長也憂心重重。

她指出，此政策雖將托育補助由原先的2500元提高至6000元，但家長若想領取6000元補助，就必須要求保母與政府簽訂「不平等條約」，才能獲取補助，這種荒謬的規定，反而造成家長與保母間的嫌隙與矛盾。

張麗善稱，政府有責任建構完善的托育環境，但粗糙的政策制訂與荒謬的行政手段，反而嚴重打擊既有的托育體系，導致家長、保母與政府全盤皆輸的窘境。

張麗善提到，托育新制上路至今，雲林縣354位合格保母中，僅有4位合格保母完成簽約，達成率僅有1.1%，就足以證明這是項徹底失敗的政策。張麗善因此譴責李進勇，居然毫無能力判斷中央政策品質的優劣，反而讓基層承辦同仁硬著頭皮硬推。

(旺報 )

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