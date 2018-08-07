台灣美食展10日登場 百位主廚為花博饗宴齊造勢

2018年08月07日 12:24 中時 陳世宗

觀旅局今年整合中市百位主廚以「百農、百廚、百家宴」為主題，向大家宣告「花博饗宴」已準備就緒，歡迎全國民眾到台中「賞花博，饗美食」。（陳世宗攝）

百位主廚選用在地特色食材推出「花博饗宴」，色香味俱全，令人食指大動。（陳世宗攝）

2018台灣美食展，將於8月10日至13日台北世貿展覽館盛大登場！台中市政府與台中市百位主廚共同推出「花博饗宴」，並於台灣美食展「繽紛台中館」展出。觀光旅遊局長陳盛山說，今年整合中市百位主廚以「百農、百廚、百家宴」為主題，選用在地特色食材推出「花博饗宴」，百廚齊聚迎花博，向大家宣告「花博饗宴」已準備就緒，歡迎全國民眾到台中「賞花博，饗美食」。

「繽紛台中館-百農百廚百家宴」宣傳記者會，7日由副市長張光瑤代表市長林佳龍主持。由台中教育大學音樂系交響樂團暖身帶來氣勢磅礡的序曲，並邀請2016-2018年參展共百位主廚亮相，共同為「花博饗宴」造勢。

7日記者會還首播「花博饗宴宣傳影片」， 以「由農場到餐桌」、「觀光融合美食」的理念，由副市長張光瑤與百廚共同向民眾推薦台中最美的風光，以及最得時的在地食材入菜、運用精湛的廚藝所創作出的高品質美食饗宴；希望讓來台中的旅人，品嚐最新鮮的在地美味、最安心的台中佳餚。

張光瑤表示，「美食」是台中觀光重要主軸之一。提到台中讓大家想到的就是特色美食與城市文化，從早餐、茶飲、庭園咖啡、異國料理及傳統美食，從庶民美食到精緻餐廳，台中也擁有優質的花卉、水果及特色農特產品；2018台中世界花博即將於11月3日盛大開幕。

台中市特匯集3年參與「台灣美食展」的百位主廚推出「花博饗宴-百農百廚百家宴」，選用在地食材，推廣友善農作，經由主廚們精湛的廚藝與臺中盛產的花卉結合，呈現一道道美味佳餚；台中希望以豐富多元的美食饗宴來迎接前來台中賞遊的國內外觀光客，邀請大家「相招來台中」參與花博盛會！

陳盛山說，台中市自2016年起連續3年以「得時台灣館」、「花漾台中館」及「繽紛台中館」參展台灣美食展，3年來共匯集本市知名飯店與特色餐廳共百位主廚，由百廚獻藝打造「花博饗宴」。今年展館以「東方食飲、西方食飲、下午茶」為三大展桌，演繹「在地食材、在地生活、在地美食」概念，如大甲芋頭、外埔火龍果、霧峰香米等，並以花為名打造屬於台中的「花博饗宴」。

陳盛山強調，「百農百廚百家宴」理念，係為「百農」以台中多元及豐富的新鮮食材入菜；「百廚」以花為名，百位主廚以精湛的廚藝打造「花博饗宴」迎接旅客；「百家宴」以宜居城市的友善文化氣息，熱情歡迎旅人造訪臺中。「百農，百廚，百家宴」，台中已準備好了，準備盛情款待每一位來台中的旅人，全市百花齊放一起迎接花博盛事。

觀光旅遊局指出，2018台灣美食展，將於107年8月10日至13日於台北世貿中心展覽館一館盛大登場，「繽紛台中館」每日將有16家業者及主廚駐館與民眾互動，民眾可於展場「互動拍照區」拍照打卡或與主廚互動合照，可獲得限量紀念品乙份。

(中時 )