慢性自殺？血糖殺手竟是這4款最常吃的麵包

2018年08月07日 11:54 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

許多上班族為了貪圖方便，三餐會隨便買個麵包果腹，但專家提醒，其實許多香酥、鬆軟的麵包都是減重地雷，因為口感軟嫩、內餡豐富的麵包，通常都加入許多奶油及糖份，因此多數熱量爆表；更可怕的是，製作麵包的麵糰大多是精緻麵粉，加上糖等添加物，都屬於高升糖指數食物，反而容易造成肥胖或心血管疾病，可說是血糖殺手！

《華人健康網》報導，營養師陳怡錞列出4大熱量爆表的地雷麵包：

1. 奶酥吐司、奶酥麵包

吃起來口感軟嫩、香甜的奶酥麵包，內餡是由奶油、奶粉、糖混和而成，油脂的熱量占比超過50％，一片2公分厚的奶酥吐司熱量就有350～400卡，比一碗白飯還高；奶酥麵包更是驚人，熱量高達450～500卡，絕對是減重黑名單。

2. 菠蘿麵包

表皮酥脆、口感鬆軟的菠蘿麵包，是多人從小吃到大的不敗經典款，為了讓菠蘿外皮酥脆可口，製作過程中必須加入大量酥油、糖，不僅油脂含量高，酥油還可能含有反式脂肪，一個直徑15公分的菠蘿麵包，熱量同樣高達450～500卡。

3. 牛角麵包

雖然大部分的牛角麵包沒有內餡，但製作時仍添加許多奶油、糖、酥油等原料，在層層酥皮中都吸附了滿滿的油脂，有些上架前還會再刷上一層香甜的楓糖糖漿，等於熱量再加成，一個正常大小的牛角麵包熱量就逼近350～400卡，要慢跑1個小時才消耗得掉。

4. 火腿麵包、熱狗麵包

許多人以為吃鹹麵包比較不胖，但由於火腿、熱狗等配料，都屬於高脂肪的加工肉品，熱量及油脂都不低，再加上鹽分含量較高，如果再擠上美乃滋，一個火腿麵包熱量直衝400～450卡，包裹一整支熱狗的麵包，熱量更驚人逼近550～600卡。

營養師建議，若正在減肥、偶爾又想吃點麵包解饞，不妨選擇由小麥製成的全麥吐司。由於全麥吐司的麵糰並非使用普通的精緻麵粉，而是全部由小麥製成，因此比一般麵包多了微量的礦物質和維生素。一片全麥吐司熱量大約70大卡，較一般麵包低，再加上全麥吐司含有膳食纖維，升糖指數（GI值）也較一般麵包低，吃進肚裡比較不會讓胰島素大量激增，能使血糖值較為穩定，可有效控制飢餓感。

(中時電子報)